Петру Порошенко
грозит суд за хамское поведение в прямом эфире ведущего украинского телеканала.
Президент ворвался в студию политического ток-шоу и приказал вызвать к нему на
дебаты Владимира Зеленского.
Петру Порошенко
грозит суд за хамское поведение в прямом эфире ведущего украинского телеканала.
Президент ворвался в студию политического ток-шоу и приказал вызвать к нему на
дебаты Владимира Зеленского.
Все произошло в студии телеканала 1+1. В вечернем эфире шла политическая дискуссия, в
этот момент в кадре внезапно появился президент Украины, внезапно пожелавший пообщаться
со своим оппонентом Владимиром Зеленским.
Редакторы программы
связались с артистом по телефону и вывели его в прямой эфир. Оказалось, что он
находится в Париже, куда прилетел для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Порошенко и Зеленский начали спорить, президент перебивал шоумена, в итоге тот
не выдержал и сказав, что ждет Порошенко на стадионе "Олимпийский" 19 апреля,
бросил трубку.
Теперь на
Порошенко подают в суд за то, что он без предупреждения ворвался в студию и
сорвал прямой эфир. Об этом сообщил гендиректор медиагруппы, которой принадлежит
канал, Александр Ткаченко. Он отметил, что у украинцев больше нет никакого
доверия к президенту, а есть только презрение и отвращение, сообщает телеканал .
"Мне
стыдно за этого президента больше, чем за Януковича. Не только потому, что за
ПАПа я сам голосовал, и как многие из нас помогали стать ему во главе
государства, а за Януковича – мы этого не делали. А потому, что он дважды
предал", – написал Ткаченко у себя в соцсети. Позже выяснилось, что
прекрасно знал, где находится Зеленский, так как машины его службы
охраны сопровождали комика в аэропорт.
Иск против
будет направлен в суд уже в понедельник, 15 апреля. Возможно,
претензии телеканала успеют рассмотреть еще до второго тура выборов, который
назначен на 21 апреля. В нем сойдутся действующий президент Украины и артист
Владимир Зеленский.