Петру Порошенко грозит суд за хамское поведение в прямом эфире ведущего украинского телеканала. Президент ворвался в студию политического ток-шоу и приказал вызвать к нему на дебаты Владимира Зеленского.

Петру Порошенкогрозит суд за хамское поведение в прямом эфире ведущего украинского телеканала.Президент ворвался в студию политического ток-шоу и приказал вызвать к нему надебаты Владимира Зеленского.Все произошло в студии телеканала 1+1. В вечернем эфире шла политическая дискуссия, вэтот момент в кадре внезапно появился президент Украины, внезапно пожелавший пообщатьсясо своим оппонентом Владимиром Зеленским.Редакторы программысвязались с артистом по телефону и вывели его в прямой эфир. Оказалось, что оннаходится в Париже, куда прилетел для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Порошенко и Зеленский начали спорить, президент перебивал шоумена, в итоге тотне выдержал и сказав, что ждет Порошенко на стадионе "Олимпийский" 19 апреля,бросил трубку.Теперь наПорошенко подают в суд за то, что он без предупреждения ворвался в студию исорвал прямой эфир. Об этом сообщил гендиректор медиагруппы, которой принадлежитканал, Александр Ткаченко. Он отметил, что у украинцев больше нет никакогодоверия к президенту, а есть только презрение и отвращение, сообщает телеканал ."Мнестыдно за этого президента больше, чем за Януковича. Не только потому, что заПАПа я сам голосовал, и как многие из нас помогали стать ему во главегосударства, а за Януковича – мы этого не делали. А потому, что он дваждыпредал", – написал Ткаченко у себя в соцсети. Позже выяснилось, чтопрекрасно знал, где находится Зеленский, так как машины его службыохраны сопровождали комика в аэропорт.Иск противбудет направлен в суд уже в понедельник, 15 апреля. Возможно,претензии телеканала успеют рассмотреть еще до второго тура выборов, которыйназначен на 21 апреля. В нем сойдутся действующий президент Украины и артистВладимир Зеленский.