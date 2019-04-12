На рабочем месте в своем кабинете Госдумы скончался 62-летний помощник депутата Сергей Шамарин. Он работал вместе с экс-главой ФСБ России Николаем Ковалевым. Николай Ковалев ушел из жизни за 6 дней до своего помощника, 5 апреля.

На рабочем месте в своем кабинете Госдумы скончался 62-летний помощник депутата Сергей Шамарин. Он работал вместе с экс-главой ФСБ России Николаем Ковалевым. Николай Ковалев ушел из жизни за 6 дней до своего помощника, 5 апреля.В 1996-1998 годах Ковалев возглавлял Федеральную службу безопасности, напоминает Интерфакс". 69-летний Ковалев был депутатом четырех созывов Дум. 8 апреля Николая Ковалева похоронили на Военном мемориальном кладбище в Мытищах.После смерти своего руководителя Сергей Шамарин продолжал трудиться, готовя документы для передачи дел сменщику Ковалева в парламенте. Шамарин был не только помощником Ковалева, но и его личным другом.Предварительной причиной смерти Сергея Шамарина может быть оторвавшийся тромб. Но окончательный вывод можно будет сделать только после вскрытия.