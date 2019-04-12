Реализацию национального проекта Жилье и городская среда, и переход на новое проектное финансирование обсуждали сегодня на расширенном заседании в Смольном. В беседе принимали участие банкиры, бизнесмены, а также представители правительств Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.

Реализацию национального проекта "Жилье и городская среда", и переход на новое проектное финансирование обсуждали сегодня на расширенном заседании в Смольном. В беседе принимали участие банкиры, бизнесмены, а также представители правительств Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Севещание прошло под руководством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", с июля вводится проектное финансирование с банковским сопровождением, значит привлекать для строительства деньги дольщиков будет запрещено. Ряд экспертов считают, что это может привести к скачку цен, а застройщики рискуют разориться. Вместе с тем, реформа призвана защитить интересы покупателей. До первого июля застройщики должны урегулировать вопрос финансирования.Сейчас в профильном министерстве думают, как избежать роста социальной напряженности и увеличения числа обманутых дольщиков.В тоже время, Северная столица сейчас в тройке российских лидеров по жилищному строительству, отметил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. В настоящее время, по данным Росреестра, в Петербурге с привлечением средств участников долевого строительства возводят более 620 многоквартирных домов.