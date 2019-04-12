По данном факту возбуждено уголовное дело
По данном факту возбуждено уголовное дело
На Юрьев-Польском предприятии «Лиственница» погиб подсобный рабочий. По данном факту возбуждено уголовное дело.
В октябре 2016 года мужчину приняли подсобным рабочим на завод, занимающийся переработкой древесины. В его обязанности входила разгрузку досок длиной 6 метров, их перемещение в сушильную камеру.
Работы выполнялись при помощи мостового крана, управление которым допускается исключительно специально обученным работником. Однако, по сложившемуся противоправному порядку, доступ к пульту от крана был у всех сотрудников.
11 марта 2019 года при разгрузке древесины подсобный рабочий взял пульт и начал производить работы с напарником. При разгрузке одна из пачек досок съехала на бок, её подцепили к стропам крана, но при очередном смещении груз придавил 57-летнего мужчину.
Коллеги помогли ему выбраться, вызвали скорую помощь. Однако мужчина скончался от полученных травм.
Руководители общества оказали материальную помощь семье погибшего мужчины.