По данном факту возбуждено уголовное дело

По данном факту возбуждено уголовное делоНа Юрьев-Польском предприятии «Лиственница» погиб подсобный рабочий. По данном факту возбуждено уголовное дело.В октябре 2016 года мужчину приняли подсобным рабочим на завод, занимающийся переработкой древесины. В его обязанности входила разгрузку досок длиной 6 метров, их перемещение в сушильную камеру.Работы выполнялись при помощи мостового крана, управление которым допускается исключительно специально обученным работником. Однако, по сложившемуся противоправному порядку, доступ к пульту от крана был у всех сотрудников.11 марта 2019 года при разгрузке древесины подсобный рабочий взял пульт и начал производить работы с напарником. При разгрузке одна из пачек досок съехала на бок, её подцепили к стропам крана, но при очередном смещении груз придавил 57-летнего мужчину.Коллеги помогли ему выбраться, вызвали скорую помощь. Однако мужчина скончался от полученных травм.Руководители общества оказали материальную помощь семье погибшего мужчины.