Революционный метод диагностики рассеянного склероза открыли российские ученые. Новый метод легче и дешевле традиционных.

Революционный метод диагностики рассеянного склероза открылироссийские ученые. Новый метод легче и дешевле традиционных.Традиционные процедуры для определения рассеянного склерозавключают в себя магнитно-резонансную томографию и забор спинномозговой жидкости., предложенныйучеными из Красноярска, легче и дешевле.В эксперименте, который поставили в Красноярском научномцентре СО РАН, участвовали 177 больных и здоровых людей. диагностикипредполагает применение созданных в лаборатории ДНК– или РНК-молекулы —аптамеры и биолюминесцентные белки.Рассеянный склероз – это заболевание, вызываемое сбоем вработе иммунной системы. Антителастановятся патогенными и начинают разрушать оболочки нервных клетоксобственного организма. Рассеянный склероз считается неизлечимым заболеванием ив итоге приводит к тяжелой инвалидности, напоминает со ссылкой на ресурс отделения РАН"Наука Сибири".Используемые в разработанном российскими ученымикомплексы молекул находят патогенное антитело и соединяютсяс ним. В дальнейшем соединение легко обнаружить при лабораторном анализе.Стадию заболевания революционный метод определить пока не позволяет. Тем не менее,уже ясно, что эффективность методики выявления рассеянного склероза составляет96% – этот показатель достигнут при обследовании группы здоровых людей. А вгруппе больных заболевание уверенно выявилось у 52% пациентов.