Революционный метод диагностики рассеянного склероза открыли
российские ученые. Новый метод легче и дешевле традиционных.
Революционный метод диагностики рассеянного склероза открыли
российские ученые. Новый метод легче и дешевле традиционных.
Традиционные процедуры для определения рассеянного склероза
включают в себя магнитно-резонансную томографию и забор спинномозговой жидкости.
, предложенный
учеными из Красноярска, легче и дешевле.
В эксперименте, который поставили в Красноярском научном
центре СО РАН, участвовали 177 больных и здоровых людей. диагностики
предполагает применение созданных в лаборатории ДНК– или РНК-молекулы —
аптамеры и биолюминесцентные белки.
Рассеянный склероз – это заболевание, вызываемое сбоем в
работе иммунной системы. Антитела
становятся патогенными и начинают разрушать оболочки нервных клеток
собственного организма. Рассеянный склероз считается неизлечимым заболеванием и
в итоге приводит к тяжелой инвалидности, напоминает со ссылкой на ресурс отделения РАН
"Наука Сибири".
Используемые в разработанном российскими учеными
комплексы молекул находят патогенное антитело и соединяются
с ним. В дальнейшем соединение легко обнаружить при лабораторном анализе.
Стадию заболевания революционный метод определить пока не позволяет. Тем не менее,
уже ясно, что эффективность методики выявления рассеянного склероза составляет
96% – этот показатель достигнут при обследовании группы здоровых людей. А в
группе больных заболевание уверенно выявилось у 52% пациентов.