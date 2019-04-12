Слухи о том, что брак артистки трещит по швам, не дают покоя поклонникам. Интернет-обыватели отметили, что уже год в соцсетях певицы Алсу нет упоминаний о муже, бизнесмене Яне Абрамове.

Слухи о том, что брак артистки трещит по швам, не дают покояпоклонникам. Интернет-обыватели отметили, что уже год в соцсетях певицы Алсу нетупоминаний о муже, бизнесмене Яне Абрамове.Диванные детективы тщательно исследовали Instagram-аккаунтзвезды. Выяснилось, что артистка прекратила писать об избраннике ровно годназад.Последнее опубликованное фото с мужем певица Алсу выложила 18марта 2018 года. На этом снимке супруги кажутся очень счастливыми. Артистка иее возлюбленный нежно обнимают друг друга. Пост звезда никак не подписала.После был клип рэпераМота на песню "Свадебная". Вокалистка опубликовала фрагмент музыкального видео23 апреля 2018 года. На кадрах можно увидеть фрагмент со свадьбы певицы Алсу иее возлюбленного.Отметим, что отсутствие упоминаний об Абрамове в соцсетяхзнаменитости, расценили как еще одно подтверждение слухов о скором разводе. Меж темсуществует мнение, что более поздние кадры могли быть удалены со страницы звезды.Об этом сообщает .Напомним, месяц назад в Telegram-канале"Антиглянец" появилась информация, намекающая на измены Яна Абрамова жене– . В Сети разгорелся настоящий скандал. Представителям артистки пришлось объясняться перед фанатами. "Как я могу комментировать домыслы? Этобред!" – заявил официальный представитель Сергей Фадеев.