Слухи о том, что брак артистки трещит по швам, не дают покоя
поклонникам. Интернет-обыватели отметили, что уже год в соцсетях певицы Алсу нет
упоминаний о муже, бизнесмене Яне Абрамове.
Слухи о том, что брак артистки трещит по швам, не дают покоя
поклонникам. Интернет-обыватели отметили, что уже год в соцсетях певицы Алсу нет
упоминаний о муже, бизнесмене Яне Абрамове.
Диванные детективы тщательно исследовали Instagram-аккаунт
звезды. Выяснилось, что артистка прекратила писать об избраннике ровно год
назад.
Последнее опубликованное фото с мужем певица Алсу выложила 18
марта 2018 года. На этом снимке супруги кажутся очень счастливыми. Артистка и
ее возлюбленный нежно обнимают друг друга. Пост звезда никак не подписала.
После был клип рэпера
Мота на песню "Свадебная". Вокалистка опубликовала фрагмент музыкального видео
23 апреля 2018 года. На кадрах можно увидеть фрагмент со свадьбы певицы Алсу и
ее возлюбленного.
Отметим, что отсутствие упоминаний об Абрамове в соцсетях
знаменитости, расценили как еще одно подтверждение слухов о скором разводе. Меж тем
существует мнение, что более поздние кадры могли быть удалены со страницы звезды.
Об этом сообщает .
Напомним, месяц назад в Telegram-канале
"Антиглянец" появилась информация, намекающая на измены Яна Абрамова жене
– . В Сети разгорелся настоящий скандал. Представителям артистки пришлось объясняться перед фанатами. "Как я могу комментировать домыслы? Это
бред!" – заявил официальный представитель Сергей Фадеев.