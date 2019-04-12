Иосиф Пригожин высказался о музыкальном конкурсе Евровидение.
У продюсера с этим вокальным состязанием связаны очень плохие воспоминания.
Иосиф Пригожин высказался о музыкальном конкурсе "Евровидение".
У продюсера с этим вокальным состязанием связаны очень плохие воспоминания.
По словам продюсера, 10 лет назад его супругу певицу Валерию федеральный
канал пригласил стать участницей "Евровидения". Два месяца шли переговоры, в
результате продюсер и вокалистка отправились в Лондон снимать клип для
конкурса. Музыкальный ролик стоил Валерии баснословных денег – 300 тысяч
долларов. Наряды для выступления были созданы самим Жан-Полем Готье.
Однако в дело вмешалась некая влиятельная дама – Лариса Васильевна,
фамилию которой Пригожин не называет. По словам Иосифа, сын этой женщины
встречался в то время с певицей Анастасией Приходько.
"И у нее позиции оказались крепче: ночная кукушка дневную
перекукует. А она вообще гражданка Украины и, если помните, ходила и оскорбляла
весь наш народ. Модераторы федерального канала убирали все гадости, которые она
говорила в адрес евреев. Она не прошла отбор на "Евровидение" на Украине и
появилась у нас", – вспоминает муж певицы Валерии.
В результате голосования компетентного жюри представлять Россию
на вокальном состязании поехала Приходько. Пригожин обращался ко многим своим
друзьям в шоу-бизнесе, но те лишь разводили руками. Продюсер думал созвать
пресс-конференцию и устроить скандал, но его отговорили.
"Вообще я крепкий человек, но в тот момент у меня были капли
на глазах от вопиющей несправедливости. Прошло десять лет, но до сих пор не
могу это забыть и простить себе, как я, такой ушлый мальчик, мог подписаться на
эту ситуацию! Перед Лерой мне стыдно. Нас просто использовали для пиара, для
просмотров", – говорит расстроенный Пригожин.
Продюсер уверен, что посланца
на "Евровидение" надо выбирать народным голосованием. По словам Пригожина,
идеально было бы поставить урны для бюллетеней. Муж понимает,
что это обойдется в копеечку, однако ему кажется, что так будет честнее.
"Но вообще Евровидение – это конкурс клоунов. То, что
победило в прошлом году – это что было? Притом, что в Израиле живет моя мама, я
еврей и должен вроде бы радоваться…" – рассудил муж Иосиф
Пригожин в беседе с .