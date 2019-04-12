Иосиф Пригожин высказался о музыкальном конкурсе Евровидение. У продюсера с этим вокальным состязанием связаны очень плохие воспоминания.

Иосиф Пригожин высказался о музыкальном конкурсе "Евровидение".У продюсера с этим вокальным состязанием связаны очень плохие воспоминания.По словам продюсера, 10 лет назад его супругу певицу Валерию федеральныйканал пригласил стать участницей "Евровидения". Два месяца шли переговоры, врезультате продюсер и вокалистка отправились в Лондон снимать клип дляконкурса. Музыкальный ролик стоил Валерии баснословных денег – 300 тысячдолларов. Наряды для выступления были созданы самим Жан-Полем Готье.Однако в дело вмешалась некая влиятельная дама – Лариса Васильевна,фамилию которой Пригожин не называет. По словам Иосифа, сын этой женщинывстречался в то время с певицей Анастасией Приходько."И у нее позиции оказались крепче: ночная кукушка дневнуюперекукует. А она вообще гражданка Украины и, если помните, ходила и оскорблялавесь наш народ. Модераторы федерального канала убирали все гадости, которые онаговорила в адрес евреев. Она не прошла отбор на "Евровидение" на Украине ипоявилась у нас", – вспоминает муж певицы Валерии.В результате голосования компетентного жюри представлять Россиюна вокальном состязании поехала Приходько. Пригожин обращался ко многим своимдрузьям в шоу-бизнесе, но те лишь разводили руками. Продюсер думал созватьпресс-конференцию и устроить скандал, но его отговорили."Вообще я крепкий человек, но в тот момент у меня были каплина глазах от вопиющей несправедливости. Прошло десять лет, но до сих пор немогу это забыть и простить себе, как я, такой ушлый мальчик, мог подписаться наэту ситуацию! Перед Лерой мне стыдно. Нас просто использовали для пиара, дляпросмотров", – говорит расстроенный Пригожин.Продюсер уверен, что посланцана "Евровидение" надо выбирать народным голосованием. По словам Пригожина,идеально было бы поставить урны для бюллетеней. Муж понимает,что это обойдется в копеечку, однако ему кажется, что так будет честнее."Но вообще Евровидение – это конкурс клоунов. То, чтопобедило в прошлом году – это что было? Притом, что в Израиле живет моя мама, яеврей и должен вроде бы радоваться…" – рассудил муж ИосифПригожин в беседе с .