Самым высоким деревянным небоскребом в мире признала башня Мьёсторнет в норвежском городе Брумунндал.

Ранее самым высоким деревянным строением было признано студенческое общежитие в Ванкувере – его высота составляет 53 метра. Однако норвежский небоскреб оказался значительно выше – 85,4 метра.Строительство деревянной башни завершилось в марте. В "Мьёсторнет" 18 этажей и еще один подземный. В здании расположены квартиры, офисы, отель, ресторан, терраса на крыше и общественные простраства.Проект задумывался как пример по уменьшению вредных выбросов в атмосферу. Строительство велось четырехэтажными блоками, которые собирали внизу, а потом краном поднимали наверх.Несущие колонны здания, балки и раскосы изготовлены из крупногабаритного клееного бруса. Центральное ядро, в котором располагается шахта лифта, лестницы и межэтажные перекрытия, выполнено из поперечно-клееной древесины.Пришлось задействовать и бетон, который обеспечивает лучшую акустику, снижает вибрацию, поддерживает высоту и помогает противостоять ветру, пишет archi.ru.