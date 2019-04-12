Накануне 70-летнего юбилея Примадонны Андрей Малахов посвятил
ей очередной выпуск ток-шоу Прямой эфир телеканала Россия 1. Программа носила название Все мужчины Аллы Пугачевой.
Накануне 70-летнего юбилея Примадонны Андрей Малахов посвятил
ей очередной выпуск ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Программа носила название "Все мужчины Аллы Пугачевой".
Шоумен посчитал всех мужей и любовников Аллы Борисовны. Неожиданно
для многих, в список фаворитов "женщины, которая поет" попал некий рускоговорящий швед – Сэм
Клебанов.
Мало кто помнит, но более 15 лет назад газеты пестрили
заголовками о новом любовнике Примадонны. Алле Пугачевой приписывали роман с
молодым актером и продюсером, проживающим в Европе.
Сэм Клебанов тогда стал главным героем музыкального фильма
артистки "Сказки про любовь". Певица и актер так правдоподобно изображали
чувства, что поклонники были уверены, что свадьба не за горами.
Редакторы программы встретились с этим неизвестным любимцем Аллы
Борисовны. Клебанов опроверг слухи о своем романе с Пугачевой.
"Просто была невероятная череда публикаций, газеты называли
меня новым фаворитом и голубоглазым скандинавским мачо. Когда вышли клипы,
почему-то люди решили, что это вроде документального фильма о нашей жизни. Прошло
довольно много времени после наших клипов, Алла Борисовна уже развелась с
Филиппом, и выходит одна из желтых газет с заголовком на всю первую полосу: "Новым
мужем будет Сэм Клебанов", – объяснился артист.
После продюсер обратился лично к Примадонне. Он поздравил
с грядущим днем рождения. "Алла Борисовна, я поздравляю вас с юбилеем.
Если вдруг вы захотите снять продолжение – "Сказки о любви 2", я готов. Я прилечу
из Швеции", – сказал он.