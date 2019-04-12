Накануне 70-летнего юбилея Примадонны Андрей Малахов посвятил ей очередной выпуск ток-шоу Прямой эфир телеканала Россия 1. Программа носила название Все мужчины Аллы Пугачевой.

Накануне 70-летнего юбилея Примадонны Андрей Малахов посвятилей очередной выпуск ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Программа носила название "Все мужчины Аллы Пугачевой".Шоумен посчитал всех мужей и любовников Аллы Борисовны. Неожиданнодля многих, в список фаворитов "женщины, которая поет" попал некий рускоговорящий швед – СэмКлебанов.Мало кто помнит, но более 15 лет назад газеты пестрилизаголовками о новом любовнике Примадонны. Алле Пугачевой приписывали роман смолодым актером и продюсером, проживающим в Европе.Сэм Клебанов тогда стал главным героем музыкального фильмаартистки "Сказки про любовь". Певица и актер так правдоподобно изображаличувства, что поклонники были уверены, что свадьба не за горами.Редакторы программы встретились с этим неизвестным любимцем АллыБорисовны. Клебанов опроверг слухи о своем романе с Пугачевой."Просто была невероятная череда публикаций, газеты называлименя новым фаворитом и голубоглазым скандинавским мачо. Когда вышли клипы,почему-то люди решили, что это вроде документального фильма о нашей жизни. Прошлодовольно много времени после наших клипов, Алла Борисовна уже развелась сФилиппом, и выходит одна из желтых газет с заголовком на всю первую полосу: "Новыммужем будет Сэм Клебанов", – объяснился артист.После продюсер обратился лично к Примадонне. Он поздравилс грядущим днем рождения. "Алла Борисовна, я поздравляю вас с юбилеем.Если вдруг вы захотите снять продолжение – "Сказки о любви 2", я готов. Я прилечуиз Швеции", – сказал он.