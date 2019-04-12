Белорусские эксперты объявили о начале экономической войны с Россией. Президент республики Александр Лукашенко позволил себе дерзкие выпады в адрес Москвы и потребовал перекрыть нефтепровод Дружба. На чьей стороне будет победа?

Белорусские эксперты объявили о начале экономической войны с Россией. Президент республики Александр Лукашенко позволил себе дерзкие выпады в адрес Москвы и потребовал перекрыть нефтепровод "Дружба". На чьей стороне будет победа?Трубопровод "Дружба" был построен в 1960-е годы. Именно по нему российская нефть перекачивается в Европу. В четверг, 11 апреля, вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил о необходимости ремонта нескольких участков трубы и, соответственно, ее закрытия.Объявление было сделано спустя несколько часов после очередного зажигательного перформанса президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он в очередной раз выразил недовольство отношениями с Россией. "Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", – не сдержался Батька.Истеричные заявления Лукашенко вызваны борьбой, которую Россия ведет против контрабандных фруктов и овощей, которые Белоруссия горит в обход продуктового эмбарго из Европы в Россию. В Минске до того обнаглели, что греют руки на отсутствии таможни между двумя странами."Только на днях на границе остановили 100 машин с яблоками и грушами вообще без документов. Чистая беспримесная контрабанда. Прямой удар по финансовым интересам семьи ", – пишет Telegram-канал "Компромат Беларусь".В краткосрочной перспективе закрытие нефтепровода – сильный ход, который может принести России серьезные убытки, отмечают эксперты. В случае прекращения транзита российским нефтяникам придется переправлять черное золото в Европу при помощи кораблей.И все-таки Лукашенко блефует, уверен Telegram-канал "Бульба престолов", специализирующийся на белорусской тематике. "Прекращение транзита для России неприятно и может уменьшить доходы бюджета на 1-2 %, вот только для Беларуси "нефтяная война" скорее всего будет означать финансовый и экономический коллапс", – отмечают эксперты канала.В ответ на откровенно враждебное поведение Москва может окончательно пересмотреть отношения с режимом Батьки, отмечают эксперты. Кажется, прежним отношениям двух стран на наших глазах приходит конец.