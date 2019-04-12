О
связях Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского известно давно. В
последнее время и тот, и другой открещиваются от слухов о тесном
сотрудничестве, однако сегодня всплыли неопровержимые доказательства их предвыборной дружбы.
О
связях Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского известно давно. В
последнее время и тот, и другой открещиваются от слухов о тесном
сотрудничестве, однако сегодня всплыли неопровержимые доказательства их "предвыборной дружбы".
Каким
ни был богатым Владимир Зеленский, заработать необходимые для предвыборной
кампании деньги на своих репризах и киноролях, он все равно не смог бы.
Финансовую помощь артисту оказывает беглый олигарх Игорь Коломойский, об этом на
Украине не говорит только ленивый.
Сам Зеленский,
чтобы не травмировать психику своих избирателей, понятное дело, об этом не
распространяется. Однако журналисты раскопали неопровержимые доказательства
связи шоумена и бизнесмена.
Оказывается, лидер
украинской избирательной гонки не менее одиннадцати раз совершал авиаперелеты в
Женеву, когда там жил Игорь Коломойский, а после того, как тот перебрался в
Израиль, Зеленский летал еще дважды в Тель-Авив. Расследование провело "Радио Свобода".
Репортеры
выяснили, что в пяти поездках Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан,
который сегодня является главным юридическим советником избирательной
президентской кампании шоумена. Примечательно, что один раз к ним также
присоединился и глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.
Но и это еще не
все. Зеленский неоднократно летал на частных самолетах вместе с
бизнес-партнерами Коломойского – Геннадием Боголюбовым, Тимуром Миндичем, а
также братьями Игорем и Григорием Суркисами. Недавно сам бизнесмен заявил, что все свои связи с комиком
после начала его политической карьеры он прекратил, но, правда, ответ был не
слишком убедителен.
"Ну, может, где и пересекся, но черт его знает. Ну, так целенаправленных встреч
каких-то нет. Мы же понимали, что уже началась политическая история, поэтому
все эти связи, компрометирующие его, нам не нужны", – сказал Игорь Коломойский.
И
действительно, как только в январе этого года на Украине стартовала
предвыборная кампания, никаких перелетов Зеленского в Израиль или общения его с
Коломойским по телефону или иным способам журналистам зафиксировать не удалось.
И это понятно: деньги и инструкции были получены до старта президентской гонки.
Второй тур
выборов на Украине пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий
президент страны Петр Порошенко, набравший 16% голосов избирателей, и артист
Владимир Зеленский, которого поддержали 30% украинцев.