О связях Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского известно давно. В последнее время и тот, и другой открещиваются от слухов о тесном сотрудничестве, однако сегодня всплыли неопровержимые доказательства их предвыборной дружбы.

связях Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского известно давно. Впоследнее время и тот, и другой открещиваются от слухов о тесномсотрудничестве, однако сегодня всплыли неопровержимые доказательства их "предвыборной дружбы".Какимни был богатым Владимир Зеленский, заработать необходимые для предвыборнойкампании деньги на своих репризах и киноролях, он все равно не смог бы.Финансовую помощь артисту оказывает беглый олигарх Игорь Коломойский, об этом наУкраине не говорит только ленивый.Сам Зеленский,чтобы не травмировать психику своих избирателей, понятное дело, об этом нераспространяется. Однако журналисты раскопали неопровержимые доказательствасвязи шоумена и бизнесмена.Оказывается, лидерукраинской избирательной гонки не менее одиннадцати раз совершал авиаперелеты вЖеневу, когда там жил Игорь Коломойский, а после того, как тот перебрался вИзраиль, Зеленский летал еще дважды в Тель-Авив. Расследование провело "Радио Свобода".Репортерывыяснили, что в пяти поездках Зеленского сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан,который сегодня является главным юридическим советником избирательнойпрезидентской кампании шоумена. Примечательно, что один раз к ним такжеприсоединился и глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.Но и это еще невсе. Зеленский неоднократно летал на частных самолетах вместе сбизнес-партнерами Коломойского – Геннадием Боголюбовым, Тимуром Миндичем, атакже братьями Игорем и Григорием Суркисами. Недавно сам бизнесмен заявил, что все свои связи с комикомпосле начала его политической карьеры он прекратил, но, правда, ответ был неслишком убедителен."Ну, может, где и пересекся, но черт его знает. Ну, так целенаправленных встречкаких-то нет. Мы же понимали, что уже началась политическая история, поэтомувсе эти связи, компрометирующие его, нам не нужны", – сказал Игорь Коломойский.действительно, как только в январе этого года на Украине стартовалапредвыборная кампания, никаких перелетов Зеленского в Израиль или общения его сКоломойским по телефону или иным способам журналистам зафиксировать не удалось.И это понятно: деньги и инструкции были получены до старта президентской гонки.Второй турвыборов на Украине пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующийпрезидент страны Петр Порошенко, набравший 16% голосов избирателей, и артистВладимир Зеленский, которого поддержали 30% украинцев.