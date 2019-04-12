Намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Mercedes-Benz GLE взяли под стражу - Ленинский районный суд Воронежа на два месяца арестовал 45-летнего Вячеслава Дмитренко, который не признал своей вины. Его мать и вовсе заявила, что ДТП стало следствием болезни сына.

Намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Mercedes-Benz GLE взяли под стражу — Ленинский районный суд Воронежа на два месяца арестовал 45-летнего Вячеслава Дмитренко, который не признал своей вины. Его мать и вовсе заявила, что ДТП стало следствием болезни сына.Авария случилась 1 апреля у входа в воронежский филиал Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС, расположенный на Краснознаменной улице. Судя по появившейся ранее записи, владелец черного кроссовера планировал проучить перебегавшего дорогу курсанта, но перепутал его с 21-летним Давидом — тот тоже был в форме. У пострадавшего молодого человека врачи диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы головы, грудного отдела и левого локтевого сустава, а также гематому левой голени.Дмитренко скрылся с места, следователи трактовали произошедшее как покушение на убийство, но задержали подозреваемого спустя девять дней, после появления видеозаписи ДТП."Мой сын не преступник и не убийца. Он слепой, у него зрение минус один. И он поехал, как в речку, совершенно случайно задел этого парня. Парень всего три дня лежал в больнице, легкая степень сотрясения, и подняли такую ерунду. Ударил он, не ударил — он не помнит, потому что у него тяжелое заболевание головного мозга и психики. И он не опасен для окружающих", — заявила его мать Людмила Дмитренко.По ее словам, Вячеслав всегда водил идеально, хотя данные ГИБДД говорят об обратном — у него 46 штрафов только за превышение скорости.Людмила утверждает, что год назад ее сын заболел и с тех пор за руль не садился. Но 1 апреля все же завел автомобиль и отправился в магазин за сигаретами.Доводам матери суд не поверил, отправив Вячеслава в СИЗО.