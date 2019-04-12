При выходе из магазина злоумышленник близко подошел к пенсионеру и незаметно вытащил чужое имущество. Похищенный кошелек он выкинул, а деньгами распорядился по своему усмотрению...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в краже кошелька с деньгами у пожилого москвича», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 92-летнего жителя столицы. Он сообщил, что в помещении магазина в Гончарном проезде неизвестный похитил из кармана куртки кошелек с денежными средствами.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники в Московской области задержали подозреваемого - 41-летнего приезжего мужчину. Как выяснилось, при выходе из магазина злоумышленник близко подошел к пенсионеру и незаметно вытащил чужое имущество. Похищенный кошелек он выкинул, а деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60