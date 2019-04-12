Мужчина, работавший в организации водителем, пользуясь служебным положением, присвоил денежные средства, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Бутырский задержали 49-летнего подозреваемого в присвоении денежных средств организации.В территориальный отдел полиции обратился представитель одной из организаций столицы. Мужчина заявил, что один из сотрудников организации присвоил себе денежные средства в размере 545 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний приезжий.Как установлено, подозреваемый, работавший в данной организации водителем, пользуясь служебным положением, присвоил денежные средства, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29