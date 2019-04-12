Мужчина, работавший в организации водителем, пользуясь служебным положением, присвоил денежные средства, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Бутырский задержали 49-летнего подозреваемого в присвоении денежных средств организации.
В территориальный отдел полиции обратился представитель одной из организаций столицы. Мужчина заявил, что один из сотрудников организации присвоил себе денежные средства в размере 545 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний приезжий.
Как установлено, подозреваемый, работавший в данной организации водителем, пользуясь служебным положением, присвоил денежные средства, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Следствием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по СВАО
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