Республика Башкортостан должна полностью перейти на цифру с 3 июня 2019 года. В связи с этим, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям, принято решение, что по каналам цифрового телевидения будет осуществляться передача сигналов оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. Это позволит оперативно оповещать жителей о чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

Республика Башкортостан должна полностью перейти на "цифру" с 3 июня 2019 года. В связи с этим, сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям, принято решение, что по каналам цифрового телевидения будет осуществляться передача сигналов оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. Это позволит оперативно оповещать жителей о чрезвычайных ситуациях и происшествиях.Как передает ГТРК "Башкортостан", Республика одна из первых в стране заключила соглашение с "Радиотелевизионным передающим центром Республики Башкортостан", который является филиалом Российской телевизионной и радиовещательной сетью, о передаче сигналов оповещения с помощью цифрового телевидения.Пробные испытания системы оповещения были успешно проведены в феврале этого года. Поэтому было принято решение ввести систему оповещения в Республике в промышленную эксплуатацию.