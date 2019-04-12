Известный телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров дал откровенное интервью. Шоумен стоял у истоков скандального реалити-шоу Дом-2 и руководил им 10 лет.

Известный телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров далоткровенное интервью. Шоумен стоял у истоков скандального реалити-шоу "Дом-2" ируководил им 10 лет.Комиссаров признался, что цепенел от удовольствия, когдапридумывал телестройку. Продюсер объяснил, как ему удалось создать шоу "Дом-2",который 15 лет идет в эфире и пользуется бешенной популярностью."Поймите, что людей невозможно заставить смотреть то, что имне нравится. Если люди каждый день у экранов, значит им этот проект по душе.Согласен, что шоу всегда было скандальным и его многие осуждали. Но если тебеплюют в спину – значит ты идешь вперед. Народу нравится наблюдать запереплетением чужих судеб", – рассказал Валерий Комиссаров в программе "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1".Валерий отметил, что в то время, когда он отвечал за проект,ничего аморального в шоу не было. "У нас было как: оскорбил женщину – наказание,драка – наказание", – рассказал продюсер.Комиссаров добавил, что каждому герою "Дома-2" он придумалроль. Так обычные люди стали персонажами, за жизнью которых до сих пор с интересомнаблюдают."Вот смотрите: Май Абрикосов – это был романтическийперсонаж, по которому сохли все девушки. Степан Меньщиков – шут в хорошемсмысле этого слова, о котором все говорят. Ксения Собчак была начальником этоголагеря, иногда концентрационного, иногда пионерского. Ксения Бородина – прорабом, который отвечал застройку", – сказал Валерий Комиссаров.Телеведущий вспомнил также, что именно он привел Бородину на . Ксения хорошо зарекомендовала себя, работая в его не менеескандальной программе "Окна". Валерий придумал девушке более звучную фамилию. Такс легкой руки Комиссарова Ксения Амоева стала Бородиной.После продюсер вспомнил о проекте "Дом-1", которыйпросуществовал в эфире около года. Сначала ведущим проекта был певец НиколайБасков, а после гимнастка Светлана Хоркина. "Коля до сих пор мне благодарен.Именно благодаря мне он получил первый телевизионный опыт в качестве ведущего",– вспомнил основатель ток-.