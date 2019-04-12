Известный телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров дал
откровенное интервью. Шоумен стоял у истоков скандального реалити-шоу Дом-2 и
руководил им 10 лет.
Известный телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров дал
откровенное интервью. Шоумен стоял у истоков скандального реалити-шоу "Дом-2" и
руководил им 10 лет.
Комиссаров признался, что цепенел от удовольствия, когда
придумывал телестройку. Продюсер объяснил, как ему удалось создать шоу "Дом-2",
который 15 лет идет в эфире и пользуется бешенной популярностью.
"Поймите, что людей невозможно заставить смотреть то, что им
не нравится. Если люди каждый день у экранов, значит им этот проект по душе.
Согласен, что шоу всегда было скандальным и его многие осуждали. Но если тебе
плюют в спину – значит ты идешь вперед. Народу нравится наблюдать за
переплетением чужих судеб", – рассказал Валерий Комиссаров в программе "Судьба
человека" телеканала "Россия 1".
Валерий отметил, что в то время, когда он отвечал за проект,
ничего аморального в шоу не было. "У нас было как: оскорбил женщину – наказание,
драка – наказание", – рассказал продюсер.
Комиссаров добавил, что каждому герою "Дома-2" он придумал
роль. Так обычные люди стали персонажами, за жизнью которых до сих пор с интересом
наблюдают.
"Вот смотрите: Май Абрикосов – это был романтический
персонаж, по которому сохли все девушки. Степан Меньщиков – шут в хорошем
смысле этого слова, о котором все говорят. Ксения Собчак была начальником этого
лагеря, иногда концентрационного, иногда пионерского. Ксения Бородина – прорабом, который отвечал за
стройку", – сказал Валерий Комиссаров.
Телеведущий вспомнил также, что именно он привел Бородину на . Ксения хорошо зарекомендовала себя, работая в его не менее
скандальной программе "Окна". Валерий придумал девушке более звучную фамилию. Так
с легкой руки Комиссарова Ксения Амоева стала Бородиной.
После продюсер вспомнил о проекте "Дом-1", который
просуществовал в эфире около года. Сначала ведущим проекта был певец Николай
Басков, а после гимнастка Светлана Хоркина. "Коля до сих пор мне благодарен.
Именно благодаря мне он получил первый телевизионный опыт в качестве ведущего",
– вспомнил основатель ток-.