Сегодня, 12 апреля, суд отклонил апелляцию юмориста. Евгений Петросян просил Фемиду разблокировать хотя бы один его счет.

Сегодня, 12 апреля, суд отклонил апелляцию юмориста. ЕвгенийПетросян просил Фемиду разблокировать хотя бы один его счет.Артист оказался в тупиковой ситуации. Зарабатывающий миллионыЕвгений Петросян задолжал кругленькую сумму. Ему нечем платить за коммуналку вквартире, где проживает его экс-супруга Елена Степненко. Юморист являетсясобственником апартаментов.Также Петросяну необходимо оплатить экспертизу по оценкеимущества: она необходима для осуществления последующего раздела, но на это тоже нет денег.Елена Степаненко, в свою очередь, отказывается опустошать свой кошелек.Ранее суд пошел навстречу Евгению Вагановичу. Артисту разрешиливоспользоваться счетом, на котором было около полутора миллиона рублей. Деньгибыстро закончились. Петросян погасил долг по коммунальным платежам: в месяц вквартире Степаненко набегает порядка 300 тысяч за услуги ЖКХ. По словамадвоката юмориста Сергея Жорина, экс-супруга оставила Петросяна без личныхвещей и важных бумаг."По-честному, он и не должен бы за нее платить, но он оченьответственный человек и понимает, что коммунальные службы-то не виноваты,они-то услуги оказывают. А Степаненко мало того, что отказывается оплачиватьсвое собственное проживание, так еще и не отдает Евгению Вагановичу его вещи,находящиеся в квартире: одежду, документы", – отметил юрист.Сейчас пытается выпутаться из ситуации. Артист ищет деньги, чтобы оплатить экспертизу. По словам защитника, оценка обойдется юмористув несколько миллионов. "Может, и мне придется ему дать денег взаймы", – отметиладвокат Сергей Жорин. Об этом сообщает .