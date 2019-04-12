Разведывательное агентство Судана распорядилось освободить всех политических заключенных. Это связано с сообщениями о возможной скорой отставке президента страны Омара аль-Башира. Протестующие требуют, чтобы представители армии передали власть в стране гражданскому правительству.

Разведывательное агентство Судана распорядилось освободить всех политических заключенных. Это связано с сообщениями о возможной скорой отставке президента страны Омара аль-Башира, передает суданское информагентство SUNA.Протестующие требуют, чтобы представители армии передали власть в стране гражданскому правительству. Об этом передает телеканал CNN, ссылаясь на представителя Ассоциации профессионалов Судана, возглавляющей протесты.Военные приняли решение об отставке президента страны Омара аль-Башира. Сейчас он находится под домашним арестом вместе с членами своего окружения. Жители города Хартума выходят на улицы с флагами, скандируя о победе.Массовые протесты против Омара аль-Башира начались в Судане еще в декабре прошлого года. Это было связано с намерениями правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Тогда оппозиция обратилась к армии с призывом оказать помощь в смещении президента и восстановить демократию.Тысячи демонстрантов уже неделю находились на центральной площади Хартума перед зданием Минобороны и требовали отставки президента страны. За это время в столкновениях между гражданами и военными погибли не менее 11 человек, среди которых шесть военнослужащих.