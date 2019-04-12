Пострадавший скончался в карете скорой помощи

Пострадавший скончался в карете скорой помощиНа перегоне «Петушки-Костерево» произошла трагедия. Ночью 10 апреля электропоезд «Москва-Владимир» сбил мужчину, идущего вдоль железной дороги в сторону областного центра. Это подтвердили во Владимирском ЛО МВД РоссииПо информации транспортной полиции, мужчина скончался в карете скорой помощи.Как рассказали наши коллеги, погиб житель Чувашии. Вместе с другом они ехали на электричке домой, однако денег хватило только до станции «Петушки». Дальше они пошли вдоль железной дороги. При приближении электрички один из приятелей отошёл в сторону, а другой дальше шёл вблизи полотна. Его сумка зацепилась за подвижной состав. Мужчину отбросило в сторону, однако он остался жив. Пострадавшего передали медикам, однако он, вероятно, скончался от внутренних повреждений.По факту происшествия проводится проверка.