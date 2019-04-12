Очевидцы рассказали детали скандального инцидента со спортсменом. Драка Гулиева с иностранцем, переходившим дорогу на зебре, попала на камеры уличного видеонаблюдения.

Очевидцы рассказали детали скандального инцидента соспортсменом. Драка Гулиева с иностранцем, переходившим дорогу на "зебре", попала на камеры уличноговидеонаблюдения.Выяснилось, что Аяз Гулиевнедолго выяснял отношения с американцем Майком Коу Джоном Эли, после того какзадел его своим Mercedes. Свидетели произошедшего рассказали, что драказакончилась быстро."Свое дело сделали и ушли. Помахали рукамии все", – приводит слова очевидцев потасовки, случившейся на Краснопруднойулице, . Прохожие рассказали, что в не слишком сильнопокалечил гражданина США. Они видели, как тот вышел из кареты скорой помощи сзаклеенным носом.На уже отреагировалспортивный журналист Василий Уткин. Он всего лишь несколько дней назад брал у футболиста"Спартака" интервью. Комментатора возмутил тот факт, что спортсмен, рассуждавшийо семейных ценностях, морали и религии, проехал на красный свет и избилпешехода. Примечательно, что на автомобиле Аяза Гулиева,который он купил в прошлом году, числится уже больше 200 нарушений.Напомним, ранее спартаковец Гулиев проехална красный свет, задев иностранца. После он вышел из машины, догнал пешехода исломал ему нос. На спортсмена завели административноедело.Руководство "Спартака" внаказание вывело спортсмена из основного состава и оштрафовало.По данным СМИ, сумма штрафа составила пять миллионов рублей.