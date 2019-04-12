Очевидцы рассказали детали скандального инцидента со
спортсменом. Драка Гулиева с иностранцем, переходившим дорогу на зебре, попала на камеры уличного
видеонаблюдения.
Очевидцы рассказали детали скандального инцидента со
спортсменом. Драка Гулиева с иностранцем, переходившим дорогу на "зебре", попала на камеры уличного
видеонаблюдения.
Выяснилось, что Аяз Гулиев
недолго выяснял отношения с американцем Майком Коу Джоном Эли, после того как
задел его своим Mercedes. Свидетели произошедшего рассказали, что драка
закончилась быстро.
"Свое дело сделали и ушли. Помахали руками
и все", – приводит слова очевидцев потасовки, случившейся на Краснопрудной
улице, . Прохожие рассказали, что в не слишком сильно
покалечил гражданина США. Они видели, как тот вышел из кареты скорой помощи с
заклеенным носом.
На уже отреагировал
спортивный журналист Василий Уткин. Он всего лишь несколько дней назад брал у футболиста
"Спартака" интервью. Комментатора возмутил тот факт, что спортсмен, рассуждавший
о семейных ценностях, морали и религии, проехал на красный свет и избил
пешехода. Примечательно, что на автомобиле Аяза Гулиева,
который он купил в прошлом году, числится уже больше 200 нарушений.
Напомним, ранее спартаковец Гулиев проехал
на красный свет, задев иностранца. После он вышел из машины, догнал пешехода и
сломал ему нос. На спортсмена завели административное
дело.
Руководство "Спартака" в
наказание вывело спортсмена из основного состава и оштрафовало.
По данным СМИ, сумма штрафа составила пять миллионов рублей.