Австралийская телекомпания Foxtel возвела кладбище умерших героев телесериала Игра престолов. Премьера финального сезона состоится 14 апреля.

Австралийская телекомпания Foxtel возвела кладбище умерших героев телесериала "Игра престолов". Премьера финального сезона состоится 14 апреля.Поклонники шоу смогут посетить могилы лордов Тайвина Ланнистера и Петира Бейлиша, предводителя дотракийцев Кхала Дрого, бастарда Рамси Болтона и слуги Ходора. Здесь также находятся семейные склепы самых влиятельных домов.Так, фанаты увидят место, где захоронены лорд Нэд Старк и его супруга Кейтлин, а также их сыновья Рикон и Робб. В другом склепе находятся могилы короля Роберта Баратеона и его наследников Мирцеллы и Томмен.Всего за семь сезонов сериала погибли более 100 тысяч персонажей. На сайтетелекомпании Foxtel можно найти карту объекта и аудиогид, уточняет телеканал "". Кладбище будет открыто до 14 апреля включительно.Напомним, что первый эпизод восьмого сезона сериала "" будет показан уже в это воскресенье, 14 апреля. Сезон будет включать в себя шесть эпизодов и станет последним. Поклонники фэнтезийного шоу наконец узнают, кто станет хозяином Железного трона – символа верховной власти над Семью Королевствами.