Мужчина рассказал, что припарковал свой автомобиль на Краснодонской улице, однако утром на указанном месте его не обнаружил...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали двоих ранее судимых приезжих, подозреваемых в краже иномарки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть поступило сообщение от 61-летнего жителя столицы. Мужчина рассказал, что припарковал свой автомобиль «БМВ» во дворе дома на Краснодонской улице, однако утром на указанном месте его не обнаружил. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Белореченской улице. Ими оказались 33-летний и 38-летний приезжие. Похищенный автомобиль злоумышленники успели сбыть.По данному факту следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18