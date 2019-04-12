Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 апреля в городе Владимире на улице Балакирева.

Сегодня, 12 апреля, около 8:20 в городе Владимире на улице Балакирева произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на пешехода 2005 г.р., пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил ушибы и ссадины, медицинская помощь ему оказана на месте, рекомендовано амбулаторное лечение.Водитель с места ДТП скрылся.По данному факту назначено проведение проверки. Сотрудники полиции устанавливают автомобиль и личность водителя, а также все обстоятельства произошедшего.Уважаемые граждане!Если вы стали очевидцами данного происшествия и владеете какой-либо информацией, сообщите в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по номеру телефона: 54 16 65.