Блогер Лена Миро уверена, что певице пора сменить имидж. Лариса Долина, по мнению обозревательницы, выглядит неподобающе.

Блогер Лена Миро уверена, что певице пора сменить имидж.Лариса Долина, по мнению обозревательницы, выглядит неподобающе.Артистку распекли за наращенные волосы. Якобы Лариса Долинауже не в том возрасте, чтобы ходить с длинными локонами."Лариса Долина – 63-летняя бабка с "лысым" пробором,цепляющая на свои три волосины роскошные локоны. Длинные, распущенные волосысмотрятся уместно только на сексуально востребованных женщинах", – считает Миро.Лена заметила, что вокалистка уже бабушка, поэтому ее уделтеперь – ухоженность. На старости лет надо забыть о попытках казаться сексуальной."Полулысая бабка, пришивающая волосики, – это смешно, каксмешны и ее вываленные из декольте сиськи, пусть и поднятые вверх силиконом", -не щадила звезду обозревательница.Лена Миро посоветовала своим читателям читать больше хорошихкниг. Именно литература, по словам блогера, позволяет развить интеллект. "Глядишь,к старости лет поумнеете и не превратитесь в посмешище, занимаясь глупостями,как это делает ", – рассудила Лена Миро.Отметим, что с мнением обозревательницы согласились не всеее читатели. Некоторые отмечали, мол, в том, что "приделывает"локоны нет ничего зазорного, а вот глубокое декольте, действительно, уже несолидно.