Украинскому лидеру Петру Порошенко может светить солидный срок за коррупцию и другие преступления, совершенные за пять лет на посту президента. Сделано заявление о его отправке в следственный изолятор.

Украинскому лидеру Петру Порошенко может светить солидный срок за коррупцию и другие преступления, совершенные за пять лет на посту президента. Сделано заявление о его отправке в следственный изолятор.Между тем по официальной странице в Twitter складываетсявпечатление, что у Порошенко все хорошо. “Начал рабочий визит в ФедеративнуюРеспублику Германия”, – гласит одна из недавних записей.Глава государства успел дать интервью влиятельному изданиюDeutsche Welle. Порошенко опроверг слухи, что канцлер ФРГ Ангела Меркельпомогает ему переизбраться. “Это решение – за украинскими избирателями", -пафосно объявил лидер Незалежной.Визит президента в Германию прокомментировал бывший замглавыадминистрации Виктора Януковича Андрей Портнов. В своем Telegram-канале оннапомнил, что в случае переизбрания Порошенко обещал провести саммит внормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе.Через неделю он сможет провести саммит в Испании сосвоими садовниками, а через две – с адвокатами, написал Портнов, намекая напоражение во втором туре выборов. "А через пару месяцев – третийэтап саммита со смотрящими и вертухаями в следственном изоляторе", -добавил политик.Судя по последним социологическим опросам, поражениеПорошенко на выборах более чем вероятно. За главу государства готовыпроголосовать чуть больше 20% украинцев, тогда как за его оппонента ВладимираЗеленского – около 60%.Многие эксперты сомневаются, что за оставшуюся неделю лидерНезалежной сможет честным путем выправить положение. Остается одно – подтасовкии фальсификации при подсчетах бюллетеней.Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21апреля. Для победы Зеленскому и достаточно набрать простоебольшинство голосов – 50% плюс 1.