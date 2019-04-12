Украинскому лидеру Петру Порошенко может светить солидный срок за коррупцию и другие преступления, совершенные за пять лет на посту президента. Сделано заявление о его отправке в следственный изолятор.
Украинскому лидеру Петру Порошенко может светить солидный срок за коррупцию и другие преступления, совершенные за пять лет на посту президента. Сделано заявление о его отправке в следственный изолятор.
Между тем по официальной странице в Twitter складывается
впечатление, что у Порошенко все хорошо. “Начал рабочий визит в Федеративную
Республику Германия”, – гласит одна из недавних записей.
Глава государства успел дать интервью влиятельному изданию
Deutsche Welle. Порошенко опроверг слухи, что канцлер ФРГ Ангела Меркель
помогает ему переизбраться. “Это решение – за украинскими избирателями", -
пафосно объявил лидер Незалежной.
Визит президента в Германию прокомментировал бывший замглавы
администрации Виктора Януковича Андрей Портнов. В своем Telegram-канале он
напомнил, что в случае переизбрания Порошенко обещал провести саммит в
нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе.
Через неделю он сможет провести саммит в Испании со
своими садовниками, а через две – с адвокатами, написал Портнов, намекая на
поражение во втором туре выборов. "А через пару месяцев – третий
этап саммита со смотрящими и вертухаями в следственном изоляторе", -
добавил политик.
Судя по последним социологическим опросам, поражение
Порошенко на выборах более чем вероятно. За главу государства готовы
проголосовать чуть больше 20% украинцев, тогда как за его оппонента Владимира
Зеленского – около 60%.
Многие эксперты сомневаются, что за оставшуюся неделю лидер
Незалежной сможет честным путем выправить положение. Остается одно – подтасовки
и фальсификации при подсчетах бюллетеней.
Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21
апреля. Для победы Зеленскому и достаточно набрать простое
большинство голосов – 50% плюс 1.