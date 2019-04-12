Свой пост покинул Владимир Ольхов

Свой пост покинул Владимир ОльховПредседателя комитета экономического развития Владимира Ольхова освободили от должности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимирской области 12 апреля.В пресс-службе Белого дома сообщили, что Владимир Ольхов решил уйти в отставку самостоятельно. Служебный контракт с ним расторгнули. Преемника Ольхова на пост главы комитета пока не называют.Владимира Ольхова назначили главой комитета экономического развития региона в августе 2017 года. Ранее он возглавлял Управление федеральной почтовой связи Владимирской области - филиал «Почты России».