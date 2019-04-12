На Украине опубликовали результаты нового опроса избирателей. Тех, кто готов проголосовать за Порошенко, - в два с половиной раза меньше, чем сторонников Владимира Зеленского. На этом фоне у действующего пока президента сдали нервы.

На Украине опубликовали результаты нового опроса избирателей. Тех, кто готов проголосовать за Порошенко, — в два с половиной раза меньше, чем сторонников Владимира Зеленского. На этом фоне у действующего пока президента сдали нервы. В Сеть вылились материалы, после которых было принято решение усилить охрану Зеленского, а на сотрудников штаба Порошенко завели уголовное дело."Не гоняй наркомана в подъезде. Может, это твой будущий президент". Такие листовки с сегодняшнего утра расклеивают по подъездам Киева. Для тех, кто не сразу понял задумку политтехнологов, слово "преЗЕдент" написали через две больших буквы ЗЕ. Петр Порошенко уже давно подозревает оппонента в употреблении наркотиков.В методах борьбы кандидаты себя больше не сдерживают. Самый обсуждаемый ролик на Украине сегодня переделан из предвыборного видео Владимира Зеленского. В видео Зеленского сбивает фура."Я не совсем понимаю, куда может быть хуже, но тем не менее, каждый день наши оппоненты нам подбрасывают аргументы, где это дно и как его пробить", — сказал Дмитрий Разумков, представитель предвыборного штаба Владимира Зеленского.Сам Порошенко в публичных выступлениях уже не дебатирует. Во время речи на форуме безопасности в Киеве перешел на личности."Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Обращения исключительно с экранов телевизора и смартфонов. Это очень напоминает фильм "Эквилибриум". Там в воображаемом городе жители могут видеть своего лидера только на огромных экранах", — сказал Порошенко.На том же форуме выступала и Юлия Тимошенко, которая, кстати, судя по ее карточке народного депутата, вставленной в слот на рабочем месте, должна была находиться в Верховной раде."Передо мной выступал главный оратор, который все анализы прошел, а я нет. Я не знаю, тут принимают без анализов или нет?" – спросила Тимошенко.Она заявила, что не будет поддерживать никого из кандидатов во втором туре. Такого же мнения придерживается и "Оппозиционный блок". Об этом заявил Виктор Медведчук в интервью программе "60 минут"."Именно потому что ни один, ни второй не собирается говорить с Донбассом, не собирается устанавливать мир, наша партия заявила, что не будет поддерживать ни Порошенко, ни Зеленского. А то, что заявляют сегодня в окружении Зеленского, это очередной этап того, что было заведено при Порошенко. Это русофобия и антироссийская истерия", — заявил Виктор Медведчук, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".Сами кандидаты за считанные дни до планируемой личной встречи все еще не могут назначить дату дебатов. Вот к чему привели попытки представителей Зеленского и Порошенко договориться о дне встречи:"Петр Алексеевич Порошенко подтверждает свое участие в дебатах на стадионе "Олимпийский" 14 апреля"."Это может быть только 19 апреля, а никак не 14 апреля", — отвечают в штабе Зеленского.Впрочем, на некоторые из вопросов Порошенко пришлось отвечать накануне. Во время прямого эфира на радио его спросили, почему его обещание отказаться от кумовства при назначении людей на государственные должности прозвучало спустя пять лет после начала его президентского срока."С 2014 года у нас абсолютно прозрачный конкурс назначений на все должности, было нанято агентство, которое привлекло великое множество иностранцев, — уверяет Порошенко. – Сегодня не существует универсального рецепта, как могла бы проходить процедура назначения"."О чем ты говоришь?! Тебя спросили про твоих друганов, назначенных на хлебные должности. При чем тут уровень компетенции? Какой компетенции? Чьей? – задается вопросом блогер Анатолий Шарий. – "Пять лет я просто не слышал этого сигнала, мне уши заложило, в ушах были бананы. А тут вы как раз проголосовали, и я услышал. А потом опять не буду слышать 5 лет, потому что не надо будет вам 5 лет голосовать".Вечером в штабе Порошенко заявили, что к ролику, на котором "КамАЗ" сбивает Владимира Зеленского они никакого отношения не имеют. При этом в МВД заявили, что возбудили уголовное дело, так как увидели в ролике признаки угрозы и насилия в адрес государственного или общественного деятеля.