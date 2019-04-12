25 апреля МГАСО под управлением Павла Когана исполнит сочинения Рихарда Штрауса. Впервые в России прозвучит Вторая симфония, с которой началась мировая известность Штрауса, Четыре последние песни для сопрано с оркестром и знаменитый Танец семи покрывал из оперы Саломея.

Впервые в России на сцене Большого зала Консерватории в исполнении легендарного симфонического оркестра под управлением Павла Когана прозвучит Вторая симфония Рихарда Штрауса, написанная им в 1884 году.Вечер посвящен сочинениям Рихарда Штрауса, который вошел в историю как великий симфонический и оперный композитор, "последний романтик" XX века, живший на заре и во время кровопролитных войн и болезненно ощущавший трагизм современности.Программа концерта осветит разные вехи его неповторимого творческого пути. От юношеской, подлинно романтической Второй симфонии, с которой началась мировая известность Штрауса, до "Четырех последних песен для сопрано с оркестром", написанных незадолго до ухода из жизни. Их содержание проникнуто спокойным осознанием пройденного пути и усталостью бытия. Но композитор не жалуется на увядание, а словно любуется им, как интересным природным явлением, и приглашает нас насладиться прекрасным закатом вместе с ним.Солистка сопрано – Елена Поповская – специализируется на музыке Вагнера и Штрауса. Она исполняла главную партию в опере "Электра" Штрауса в Италии и стала первой московской Изольдой. Эту сложнейшую роль в нынешнем сезоне она спела и в Мариинском театре под управлением Валерия Гергиева.В финале прозвучит знаменитый "Танец семи покрывал" из оперы "Саломея", – танец, который, по библейской легенде, исполняла иудейская царевна Саломея перед царем Иродом. Вся его музыка похожа на хитроумное плетение восточного орнамента, на причудливые лабиринты узоров. А гигантский оркестр передает тончайшие душевные переживания героини – от восхищения до отвращения, от мрака смерти до жажды жизни.Концерт состоится 25 апреля в 19:00 в Большом зале Консерватории имени Чайковского.