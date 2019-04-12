12.04.2019

2019-04-12 18:20:56

Проехавшая на красный свет машина устроила ДТП

На пересечении улицы Зенитчиков и проспекта Стачек в Санкт-Петербурге автомобиль

Ford Mondeo на полной скорости выехал на красный свет и протаранил легковушку Suzuki, успевшую начать движение, передает телеканал "". По словам очевидцев удар был такой силы, что американскую иномарку на 180 градусов.Информация о пострадавших устанавливается.