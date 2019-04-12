Артистка рассказала, что, ударившись головой, избавилась от неприятного
недуга. Алла Пугачева отметила, что таким замысловатым образом высшие силы
ответили на ее молитвы.
Артистка рассказала, что, ударившись головой, избавилась от неприятного
недуга. Алла Пугачева отметила, что таким замысловатым образом высшие силы
ответили на ее молитвы.
Примадонна рассказала журналисту Артуру Гаспаряну, что
какое-то время назад у нее начались нелады с вестибулярным аппаратом – вертиго.
Аллу Пугачеву мучили головокружения.
"Фигня такая: встаешь и падаешь. Кружится голова. Поэтому и
на самолетах не летаю. А началось у меня это в Юрмале. Сперва думала, пройдет.
Не прошло", – вспомнила Пугачева.
Когда недуг впервые дал о себе знать, певица была в гостях у
подруги Лаймы Вайкуле. Приятельница показала Примадонну американским медикам.
"Они говорят: у вас есть только один специалист по этой
теме, Мельников в Москве. Я кричу: "Быстро билеты на самолет!" Это был мой первый
полет за много лет. Нашла, дозвонилась, пошла. Поставил на ноги. Упражнения,
специальные очки, исследования…" – рассказала Алла Пугачева.
На радостях звезда, взяв детей в охапку, полетела на отдых в
Италию. Когда пришло время ложиться спать, Примадонна вновь почувствовала
недомогание. Лежа на левом боку, Алла Борисовна ощущала головокружение.
очень испугалась – на носу концерт в России, а
она застряла в Европе. Как возвращаться на родину? "Давай
молиться. Говорю: "Господи, за что же мне такое? Сделай что-нибудь, это же
невозможно так. И как я теперь буду?" – добавила вокалистка.
Высшие силы услышали призыв знаменитости. Исцеление наступило
быстро и неожиданно.
"Поднимаюсь по лесенке в свою комнату, а там фрамуга в окне
закрытая – нажимаешь на нее, и она открывается. Я думаю: душно как-то, открыть
надо. Нажимаю, а она – хлоп, и прямо мне по голове. Аж в глазах потемнело.
Думаю, ну ладно, вот и помолилась… И что ты думаешь? Прошло все! Тьфу-тьфу", -
рассказала . Об этом сообщает .