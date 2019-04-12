Артистка рассказала, что, ударившись головой, избавилась от неприятного недуга. Алла Пугачева отметила, что таким замысловатым образом высшие силы ответили на ее молитвы.

Артистка рассказала, что, ударившись головой, избавилась от неприятногонедуга. Алла Пугачева отметила, что таким замысловатым образом высшие силыответили на ее молитвы.Примадонна рассказала журналисту Артуру Гаспаряну, чтокакое-то время назад у нее начались нелады с вестибулярным аппаратом – вертиго.Аллу Пугачеву мучили головокружения."Фигня такая: встаешь и падаешь. Кружится голова. Поэтому ина самолетах не летаю. А началось у меня это в Юрмале. Сперва думала, пройдет.Не прошло", – вспомнила Пугачева.Когда недуг впервые дал о себе знать, певица была в гостях уподруги Лаймы Вайкуле. Приятельница показала Примадонну американским медикам."Они говорят: у вас есть только один специалист по этойтеме, Мельников в Москве. Я кричу: быстро билеты на самолет! Это был мой первыйполет за много лет. Нашла, дозвонилась, пошла. Поставил на ноги. Упражнения,специальные очки, исследования…" – говорит Алла Пугачева.На радостях звезда, взяв детей в охапку, полетела на отдых вИталию. Когда пришло время ложится спать, Примадонна вновь почувствоваланедомогание. Лежа на левом боку, Алла Борисовна вновь ощущала головокружение.очень испугалась, на носу концерт в России, аона застряла в Европе. Как возвращаться на родину? "Даваймолиться, говорю: Господи, за что ж мне такое, сделай что-нибудь, это женевозможно так, и как я теперь буду?" – добавила вокалистка.Высшие силы услышали призыв знаменитости. Исцеление наступилобыстро, неожиданно и необычно."Поднимаюсь по лесенке в свою комнату, а там фрамуга в окнезакрытая – нажимаешь на нее, и она открывается. Я думаю: душно как-то, открытьнадо. Нажимаю, а она – хлоп, и прямо мне по голове. Аж в глазах потемнело.Думаю, ну ладно, вот и помолилась… И что ты думаешь? Прошло все! Тьфу-тьфу..." -рассказала . Об этом сообщает .