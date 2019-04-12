Новенький участник телестройки не намерен терпеть оскорбления в свой адрес. Вова Егоров из шоу Дом-2 намерен подавать в суд.

Новенький участник телестройки не намерен терпеть оскорбленияв свой адрес. Вова Егоров из шоу "Дом-2" намерен подавать в суд.Именно так молодой мужчина заявил сидя на лобном месте. Каквыяснилось, его смешала с грязью жительница Аня Брянская. Участник шоу потребовал у распоясавшейся девушки извинений, но та ответила отказом.Егоров, кстати, отслуживший 10 лет в полиции, теперь намерен решатьвопрос в правовом поле. Свою честь и достоинство он будет защищать в суде.Отметим, что заявление Вовы у других участников вызвало неоднозначную реакцию. Они не приняли его угрозы всерьез.