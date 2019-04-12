Руководство мадридского Реала сообщило о готовности к продаже нескольких звездных игроков команды. В Королевском клубе намерены расстаться с защитником Марсело, а также хавбеками Иско и Гаретом Бэйлом.

Руководство мадридского "Реала" сообщило о готовности к продаже нескольких звездных игроков команды. В "Королевском клубе" намерены расстаться с защитником Марсело, а также хавбеками Иско и Гаретом Бэйлом.Боссы мадридского клуба остались недовольными игрой футболистов основного состава в текущем сезоне. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es, не против продажи игроков и главный тренер команды Зинедин Зидан.За трансферы троих игроков на "Сантьяго Бернабеу" рассчитывают выручить порядка 250 миллионов евро. "Сливочные" намерены потратить их на приобретения новых футболистов. Напомним, что мадридцы интересуются Эденом Азаром, Полем Погба и Кепой Аррисабалагой.