Ведущая программы Время очень возмущается, когда начинают обсуждать ее возраст. Мол, ей не 57 лет, как пишет всезнающая Википедия. А сколько? Поклонники решили выяснить это. И пришли к очень любопытным выводам.

Ведущая программы "Время" очень возмущается, когда начинают обсуждать ее возраст. Мол, ей не 57 лет, как пишет всезнающая "Википедия". А сколько? Поклонники решили выяснить это. И пришли к очень любопытным выводам.Александр Лапин провел собственное расследование и опубликовал на своей странице в социальной сети FaceBook крайне любопытные данные."Заходим в Базу данных ГИБДД – там указано, что Андреева Екатерина Сергеевна – 27 ноября 1965 года рождения, – пишет Лапин. – В той же базе указано, что она проживала на улице Валовая в Москве. Находим в Интернете выпускную фотографию 10 класса 187-ой Московской школы. Выпуск 1983 года – там есть фотография нашей Екатерины Андреевой. Берем ее одноклассников– парней (девушки могли поменять девичьи фамилии). С характерными фамилиями и вводим в базу данных телефонов Москвы. По базе данных – все ее одноклассники 1965-1966 года рождения"."Странно было бы, что Екатерина 1961 года рождения училась бы с ребятами 1965 года рождения– 4 года сидела второгодницей? Адреса у всех одноклассников совпадают с расположением их школы– №187 в 1983 году и сейчас она №1536 – у всех или улица Валовая или Ленинский проспект", – заключил доморощенный Холмс."Екатерина в 1990 году закончила Педагогический Институт имени Крупской. Если она 1965 года– то закончила в 25 лет, что логично" – приводит еще один аргумент дотошный пользователь. А заодно и объясняет, почему возникают разночтения по поводу возраста Екатерины, как возник обман с ее возрастом."А все очень просто. Она родила свою дочь Наталью 19 августа 1982 года, когда ей было всего 16 лет. В Советское время – это не очень приветствовалось, – считает Лапин. – Таким образом, если она 27 ноября 1965 года рождения, то сегодня ей 53 года и в ноябре ей будет 54 года".