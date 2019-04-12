В японской Фукуоке продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. После двух видов короткой программы сборная России вышла в лидеры и делит первое место с хозяевами турнира.

В японской Фукуоке продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. После двух видов короткой программы сборная России вышла в лидеры и делит первое место с хозяевами турнира.Елизавета Туктамышева заняла второе место с результатом 80,54 балла. Победу одержала японка Рика Кихира, обновившая свой же мировой рекорд в короткой программе — 83,97 балла. На третьем месте японка Каори Сакамото (76,95). Софья Самодурова с оценкой 68,61балла заняла шестое место.Елизавета и Софья принесли сборной России 18 очков и вывели ее в лидеры. У нашей команды 29 очков. Столько же у команды Японии. 27 очков у сборной США.