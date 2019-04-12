В Российском университете транспорта (МИИТ) в рамках традиционного городского субботника 20 апреля пройдет акция Клумба на колесах. С такой инициативой выступили сами учащиеся, передает пресс-служба вуза.
В Российском университете транспорта (МИИТ) в рамках традиционного городского субботника 20 апреля пройдет акция "Клумба на колесах". С такой инициативой выступили сами учащиеся, передает пресс-служба вуза.
Как отметил проректор МИИТ Михаил Кленов, студенты вместе с
ректором Александром Климовым создадут клумбу-поезд. "Цветочный поезд
будет состоять из восьми вагончиков, символизирующих восемь институтов, которые
входят в состав университета, и будет расположен рядом с одним из корпусов
вуза", – рассказал Кленов.
На территории университета появятся фиалки, бегония,
гвоздика, пеларгония. Помимо высадки цветов, будут покрашены бордюры и забор,
проведена уборка территории вуза.
По словам Михаила Кленова, традиционные субботники пройдут
13 и 20 апреля, в них примут участие преподаватели и студенты университета -
всего более тысячи человек. "Мы надеемся, что все присоединятся к акции
"Клумба на колесах", которая украсит территорию ведущего транспортного вуза
страны", – сказал Кленов.
Студентов в цветочной акции решили поддержать и столичные
школьники. Так, на территории университетской гимназии будет создан цветочный
велосипед.
Поучаствовать в субботниках могут все те, кто хочет видеть
территорию университета чистой и ухоженной. Организаторы предоставят все
необходимые инструменты и инвентарь.
Российский университет транспорта – ведущий национальный
транспортный вуз страны. Он является передовым межтранспортным и
общетранспортным научно-образовательным центром, отметили в пресс-службе
высшего учебного заведения.