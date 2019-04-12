В Российском университете транспорта (МИИТ) в рамках традиционного городского субботника 20 апреля пройдет акция Клумба на колесах. С такой инициативой выступили сами учащиеся, передает пресс-служба вуза.

В Российском университете транспорта (МИИТ) в рамках традиционного городского субботника 20 апреля пройдет акция "Клумба на колесах". С такой инициативой выступили сами учащиеся, передает пресс-служба вуза.Как отметил проректор МИИТ Михаил Кленов, студенты вместе сректором Александром Климовым создадут клумбу-поезд. "Цветочный поездбудет состоять из восьми вагончиков, символизирующих восемь институтов, которыевходят в состав университета, и будет расположен рядом с одним из корпусоввуза", – рассказал Кленов.На территории университета появятся фиалки, бегония,гвоздика, пеларгония. Помимо высадки цветов, будут покрашены бордюры и забор,проведена уборка территории вуза.По словам Михаила Кленова, традиционные субботники пройдут13 и 20 апреля, в них примут участие преподаватели и студенты университета -всего более тысячи человек. "Мы надеемся, что все присоединятся к акции"Клумба на колесах", которая украсит территорию ведущего транспортного вузастраны", – сказал Кленов.Студентов в цветочной акции решили поддержать и столичныешкольники. Так, на территории университетской гимназии будет создан цветочныйвелосипед.Поучаствовать в субботниках могут все те, кто хочет видетьтерриторию университета чистой и ухоженной. Организаторы предоставят всенеобходимые инструменты и инвентарь.Российский университет транспорта – ведущий национальныйтранспортный вуз страны. Он является передовым межтранспортным иобщетранспортным научно-образовательным центром, отметили в пресс-службевысшего учебного заведения.