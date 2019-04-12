Ирина Салтыкова призналась в зависимости. Певица впервые в
жизни попыталась сесть на диету. Но выяснилось, что она не может жить без мяса.
Ирина Салтыкова призналась в зависимости. Певица впервые в
жизни попыталась сесть на диету. Но выяснилось, что она не может жить без мяса.
не привыкла в чем-либо себе отказывать. Так
что первая в жизни попытка сесть на диету была обречена на провал. Певице
показалось, что она набрала лишние килограммы – и она решила избавиться от них
проверенным коллегами методом. Но не тут-то было.
"Первый раз в жизни решила сесть на диету,на второй
день не выдержала!!!заказала сейчас МЯСОоооооо!!!!мне очень грустно сейчас,пока
не поем(((", – подписала Салтыкова снимок, на котором она действительно запечатлена
с очень подавленным видом (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Поклонники Ирины Салтыковой удивлены – ведь артистка всегда
прекрасно выглядела.
"Какая диета?! Вы великолепны!", "Насмешили,
с вашей фигуркой", "У вас фигура класс, зачем вам эти истязания?",
– утешают певицу подписчики.
Дочь Алиса в одной из бесед с журналистами проговорилась,
что певице не так давно сделали предложение руки и сердца. Возможно, скоро
артистка выйдет замуж. Однако сама Ирина не признается, что у нее есть жених -
по словам исполнительницы, мужчины в ее жизни приходят и уходят.
Певица признавалась не раз, что после расставания с супругом
– музыкантом Виктором Салтыковым – никак не может обрести женского счастья. По
словам , поклонников у нее пруд пруди – а вот человека, с
которым можно спокойно встретить старость, она никак не может встретить,
напоминает .