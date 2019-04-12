Ирина Салтыкова призналась в зависимости. Певица впервые в жизни попыталась сесть на диету. Но выяснилось, что она не может жить без мяса.

Ирина Салтыкова призналась в зависимости. Певица впервые вжизни попыталась сесть на диету. Но выяснилось, что она не может жить без мяса.не привыкла в чем-либо себе отказывать. Такчто первая в жизни попытка сесть на диету была обречена на провал. Певицепоказалось, что она набрала лишние килограммы – и она решила избавиться от нихпроверенным коллегами методом. Но не тут-то было."Первый раз в жизни решила сесть на диету,на второйдень не выдержала!!!заказала сейчас МЯСОоооооо!!!!мне очень грустно сейчас,покане поем(((", – подписала Салтыкова снимок, на котором она действительно запечатленас очень подавленным видом (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Поклонники Ирины Салтыковой удивлены – ведь артистка всегдапрекрасно выглядела."Какая диета?! Вы великолепны!", "Насмешили,с вашей фигуркой", "У вас фигура класс, зачем вам эти истязания?",– утешают певицу подписчики.Дочь Алиса в одной из бесед с журналистами проговорилась,что певице не так давно сделали предложение руки и сердца. Возможно, скороартистка выйдет замуж. Однако сама Ирина не признается, что у нее есть жених -по словам исполнительницы, мужчины в ее жизни приходят и уходят.Певица признавалась не раз, что после расставания с супругом– музыкантом Виктором Салтыковым – никак не может обрести женского счастья. Пословам , поклонников у нее пруд пруди – а вот человека, скоторым можно спокойно встретить старость, она никак не может встретить,напоминает .