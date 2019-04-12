Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета Сармат находится на финальном этапе испытаний. Кроме того, лазерный комплекс Пересвет и гиперзвуковая система Кинжал уже поставлены на боевое дежурство, заявил Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами, посвященной присвоению им новых званий.

Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" находится на финальном этапе испытаний. Кроме того, лазерный комплекс "Пересвет" и гиперзвуковая система "Кинжал" уже поставлены на боевое дежурство, заявил Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами, посвященной присвоению им новых званий.Также президент добавил, что планирующий боевой ядерный блок "Авангард" должен серьезно повысить боеспособность российских Ракетных войск стратегического назначения, пишет агентство ТАСС.Комплекс "Сармат" сменит в РВСН тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету Р-36М2 "Воевода". Основная особенность нового оружия – практически неограниченный радиус действия. Ракета способна летать как через Северный, так и через Южный полюс.