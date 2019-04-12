Известный инженер предостерег от запуска железной дороги через Керченский пролив. По его мнению, Крымский мост может не выдержать многотонные составы. Примечательно, что очередной прогноз о катастрофе переправы был опубликован в украинских изданиях.

Известный инженер предостерег от запуска железной дороги через Керченский пролив. По его мнению, Крымский мост может не выдержать многотонные составы. Примечательно, что очередной прогноз о "катастрофе" переправы был опубликован в украинских изданиях.Крымский мост построен в неудачном месте, утверждаетроссийский ученый Юрий Медовар. По его словам, в районе Керченского пролива"тяжелая и плохая геология". "Сам по себе мост должен рухнуть,он не должен простоять, его там нельзя было строить", – цитирует егоукраинское издание "Апостроф".Медовар отметил, что поезда будут оказывать гораздо большуюнагрузку на опоры сооружения, чем автомобили. Не будет же по Крымскому мостукататься состав с одним вагоном, добавил ученый.По его словам, один груженый вагон весит порядка 100 тонн, атипичный российский железнодорожный состав – 60 вагонов и пара локомотивом.Итоговая нагрузка на конструкции Крымского моста – шесть тысяч тонн.Проблема в том, полагает Медовар, что почвы под переправойтаких нагрузок могут не выдержать. "Посмотрим, какие будут нагрузки, и какбудут держаться сваи в полутвердых, обводненных, четвертичных, миоценовыхсовременных глинах", – резюмировал ученый.Об опасности строительства железной дороги по украинцы пишут уже давно. Если раньше они говорили, что переправу в этомместе построить невозможно, то теперь переключились на новую байку – обрушениеконструкций под весом железнодорожных составов.Медовар периодически дает комментарии СМИ Незалежной,неизменно рисуя перед тамошними читателями ужасающие картины. Проседание опор,неустойчивость конструкций и прочие страшилки – все это призвано создать вокругКрымского моста негативную информационную картину, убедить россиян в"опасности" конструкции.В реальности переправа возводится с применением новейшихтехнологий, которые гарантируют устойчивость и безопасность Крымского моста.Строители гарантируют: сооружение простоит не одну сотню лет.И пока украинцы и им сочувствующие продолжают истерить,железнодорожная часть переправы все ближе к открытию. Ожидается, что первыепоезда пройдут по в конце текущего года.