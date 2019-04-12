Известный инженер предостерег от запуска железной дороги через Керченский пролив. По его мнению, Крымский мост может не выдержать многотонные составы. Примечательно, что очередной прогноз о катастрофе переправы был опубликован в украинских изданиях.
Известный инженер предостерег от запуска железной дороги через Керченский пролив. По его мнению, Крымский мост может не выдержать многотонные составы. Примечательно, что очередной прогноз о "катастрофе" переправы был опубликован в украинских изданиях.
Крымский мост построен в неудачном месте, утверждает
российский ученый Юрий Медовар. По его словам, в районе Керченского пролива
"тяжелая и плохая геология". "Сам по себе мост должен рухнуть,
он не должен простоять, его там нельзя было строить", – цитирует его
украинское издание "Апостроф".
Медовар отметил, что поезда будут оказывать гораздо большую
нагрузку на опоры сооружения, чем автомобили. Не будет же по Крымскому мосту
кататься состав с одним вагоном, добавил ученый.
По его словам, один груженый вагон весит порядка 100 тонн, а
типичный российский железнодорожный состав – 60 вагонов и пара локомотивом.
Итоговая нагрузка на конструкции Крымского моста – шесть тысяч тонн.
Проблема в том, полагает Медовар, что почвы под переправой
таких нагрузок могут не выдержать. "Посмотрим, какие будут нагрузки, и как
будут держаться сваи в полутвердых, обводненных, четвертичных, миоценовых
современных глинах", – резюмировал ученый.
Об опасности строительства железной дороги по украинцы пишут уже давно. Если раньше они говорили, что переправу в этом
месте построить невозможно, то теперь переключились на новую байку – обрушение
конструкций под весом железнодорожных составов.
Медовар периодически дает комментарии СМИ Незалежной,
неизменно рисуя перед тамошними читателями ужасающие картины. Проседание опор,
неустойчивость конструкций и прочие страшилки – все это призвано создать вокруг
Крымского моста негативную информационную картину, убедить россиян в
"опасности" конструкции.
В реальности переправа возводится с применением новейших
технологий, которые гарантируют устойчивость и безопасность Крымского моста.
Строители гарантируют: сооружение простоит не одну сотню лет.
И пока украинцы и им сочувствующие продолжают истерить,
железнодорожная часть переправы все ближе к открытию. Ожидается, что первые
поезда пройдут по в конце текущего года.