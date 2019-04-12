Врач скорой, приехавший на вызов в один из продуктовых магазинов Химок, оказался пьяным. Мужчина скандалил и угрожал свидетелям его состояния, и так и не оказал медицинскую помощь нуждавшейся в ней женщине.

Вчера вечером в одном из продуктовых магазинов подмосковных Химок пожилой женщине стало плохо. Ей вызвали скорую, однако приехавший врач так и не оказал ей медицинскую помощь.Об инциденте, произошедшем 10 апреля, написала "Городская газета Химки". Врач, приехавший на вызов, был пьян и агрессивен — заметив снимающего его на видео очевидца, медицинский работник разразился бранью и угрозами."Вот этому молодому человеку сейчас бью морду!" — авторитетно предупредил он и устроил скандал.До мордобития дело не дошло, однако женщине пришлось вызвать скорую повторно. Ждать новую бригаду, по словам очевидцев, ей пришлось около 40 минут.К настоящему времени официальные комментарии об инциденте с нетрезвым врачом не поступали.