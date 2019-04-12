C ъемки художественного фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке начались в Москве, главную роль в картине играет Чулпан Хаматова

"Съемки фильма о докторе Лизе стартовали в четверг, лента основана на воспоминаниях Елизаветы Петровны и ее друзей", - сказал собеседник ТАСС.Фильм расскажет об одном дне из жизни доктора Лизы. По сюжету, Елизавета Глинка и ее муж Глеб готовятся отпраздновать 30-летие со дня свадьбы. Елизавета Петровна освободила для себя этот день, однако ей необходимо ненадолго зайти на работу - в свой Фонд. Как только она переступает порог, начинается череда ежедневных дел.В фильме также задействованы Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Анджей Хыра.Ранее стало известно, что фильм Оксаны Карас получил господдержку. Идея создания картины принадлежит продюсеру Александру Бондареву, он был другом доктора Лизы и волонтером ее фонда. Ранее Оксана Карас рассказала ТАСС, что не хочет создавать фильм-памятник и считает, что у ленты есть социальный и художественный потенциал.По образованию врач-реаниматолог, Елизавета Глинка стала известна своей правозащитной и благотворительной деятельностью. В 2007 году основала международную общественную организацию "Справедливая помощь", где помогали умирающим онкологическим больным, нуждающимся и бездомным. Она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, привозила гуманитарную помощь в Сирию. Во время одной из таких поездок она погибла, это случилось 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ.