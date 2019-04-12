Борьбу с террористами в Сирии продолжит командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Андрей Сердюков. Он возглавил российскую группировку войск в этой арабской республике.

Борьбу стеррористами в Сирии продолжит командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковникАндрей Сердюков. Он возглавил российскуюгруппировку войск в этой арабской республике.О перестановкахв военном командовании узнал "Коммерсант" из своих источников. Сердюков сменит главнокомандующеговоздушно-космическими силами Сергея Суровикина, руководившего действиямироссийских военных в Сирии последние несколько месяцев.Сердюковзаймется организацией совместного патрулирования российской военной полиции итурецких военнослужащих в Идлибе, где сосредоточены свыше 35 тысяч боевиков.Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о взаимодействии вСирии в прошлом году. Анкара должна взять ответственность за вывод боевиковвместе с тяжелым вооружением из зоны деэскалации Идлиб в демилитаризованнуюзону.Планы России иСирии начали воплощать в жизнь только сейчас: 11 апреля вдоль линиисоприкосновения противоборствующих сторон вышли на патрулирование военные двухстран. Генерал Сердюков будет решать проблемы взаимодействия с турками вближайшие недели. О штурме Идлиба, на котором настаивала Анкара, пока речи не идет.Напомним,что российские военные находятся в с сентября 2015 года по просьбе президента Башара Асада. В прошломгоду, после разгрома "ИГ", в Сирии созданы зоны деэскалации.Соответствующее соглашение было достигнуто представителями России, Ирана иТурции.декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что "Исламскоегосударство" (запрещенная в России террористическая организация) разгромленона обоих берегах Евфрата в . После чего начальник Генштаба ВалерийГерасимов сообщил, что арабская республика полностью освобождена от террористовэтой группировки, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.