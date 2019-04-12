Борьбу с
террористами в Сирии продолжит командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник
Андрей Сердюков. Он возглавил российскую
группировку войск в этой арабской республике.
Борьбу с
террористами в Сирии продолжит командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник
Андрей Сердюков. Он возглавил российскую
группировку войск в этой арабской республике.
О перестановках
в военном командовании узнал "Коммерсант" из своих источников. Сердюков сменит главнокомандующего
воздушно-космическими силами Сергея Суровикина, руководившего действиями
российских военных в Сирии последние несколько месяцев.
Сердюков
займется организацией совместного патрулирования российской военной полиции и
турецких военнослужащих в Идлибе, где сосредоточены свыше 35 тысяч боевиков.
Президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о взаимодействии в
Сирии в прошлом году. Анкара должна взять ответственность за вывод боевиков
вместе с тяжелым вооружением из зоны деэскалации Идлиб в демилитаризованную
зону.
Планы России и
Сирии начали воплощать в жизнь только сейчас: 11 апреля вдоль линии
соприкосновения противоборствующих сторон вышли на патрулирование военные двух
стран. Генерал Сердюков будет решать проблемы взаимодействия с турками в
ближайшие недели. О штурме Идлиба, на котором настаивала Анкара, пока речи не идет.
Напомним,
что российские военные находятся в с сентября 2015 года по просьбе президента Башара Асада. В прошлом
году, после разгрома "ИГ", в Сирии созданы зоны деэскалации.
Соответствующее соглашение было достигнуто представителями России, Ирана и
Турции.
В
декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что "Исламское
государство" (запрещенная в России террористическая организация) разгромлено
на обоих берегах Евфрата в . После чего начальник Генштаба Валерий
Герасимов сообщил, что арабская республика полностью освобождена от террористов
этой группировки, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.