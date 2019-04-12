Артист отдыхает на Мальдивах. Примечательно, что загорать Прохор Шаляпин отправился в одиночестве, без своей избранницы – пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.

Артист отдыхает на Мальдивах. Примечательно, что загорать Прохор Шаляпин отправился в одиночестве, без своей избранницы – пианистки ВиталиныЦымбалюк-Романовской.Певец опубликовал в Instagramфотографии роскошного отдыха. Прохор Шаляпин показал загорелое тело в яркихплавках на фоне лазурной водной глади.Судя по кадрам, исполнительпонежился на песке и на гамаке. "Да кто я такой, чтобы в чем-то себеотказывать?!" – спросил у подписчиков Прохор Шаляпин. Поклонницы восхитилисьфизической формой певца. Они пришли в экстаз, осыпав его комплиментами."Прохор, вы тут как древнегреческийбог", "Люби себя родного и ни в чем себе не отказывай", "Форма хорошая и прессвидно", "Мачо", "Красавец", "Самец", "Огонь", "Оченькрасивые, светлые, солнечные фотографии!", – написали в комментариях фолловеры ПрохораШаляпина.Отметим, что это уже не первыйотпуск, который Прохор Шаляпин проводит один. В феврале исполнитель отправилсяв Мексику, откуда слал горячие приветы Цымбалюк-Романовской.Как писали "Дни.ру", ставитьштамп в паспорте Виталина и не торопятся. По словам бывшейжены Армена Джигарханяна, их отношения и без этого достаточно крепки. Слухио своей беременности пианистка комментировать отказывается, заявляя, что этослишком интимный вопрос. Тем не менее, она подтвердила, что у них с есть намерение завести детей.