Артист отдыхает на Мальдивах. Примечательно, что загорать Прохор Шаляпин отправился в одиночестве, без своей избранницы – пианистки Виталины
Цымбалюк-Романовской.
Артист отдыхает на Мальдивах. Примечательно, что загорать Прохор Шаляпин отправился в одиночестве, без своей избранницы – пианистки Виталины
Цымбалюк-Романовской.
Певец опубликовал в Instagram
фотографии роскошного отдыха. Прохор Шаляпин показал загорелое тело в ярких
плавках на фоне лазурной водной глади.
Судя по кадрам, исполнитель
понежился на песке и на гамаке. "Да кто я такой, чтобы в чем-то себе
отказывать?!" – спросил у подписчиков Прохор Шаляпин. Поклонницы восхитились
физической формой певца. Они пришли в экстаз, осыпав его комплиментами.
"Прохор, вы тут как древнегреческий
бог", "Люби себя родного и ни в чем себе не отказывай", "Форма хорошая и пресс
видно", "Мачо", "Красавец", "Самец", "Огонь", "Очень
красивые, светлые, солнечные фотографии!", – написали в комментариях фолловеры Прохора
Шаляпина.
Отметим, что это уже не первый
отпуск, который Прохор Шаляпин проводит один. В феврале исполнитель отправился
в Мексику, откуда слал горячие приветы Цымбалюк-Романовской.
Как писали "Дни.ру", ставить
штамп в паспорте Виталина и не торопятся. По словам бывшей
жены Армена Джигарханяна, их отношения и без этого достаточно крепки. Слухи
о своей беременности пианистка комментировать отказывается, заявляя, что это
слишком интимный вопрос. Тем не менее, она подтвердила, что у них с есть намерение завести детей.