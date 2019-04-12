Украинская армия не может победить в Донбассе, несмотря на свою растущую боеспособность, потому что у военных нет мотивации. Солдат из центральных и западных областей Украины не может успешно воевать за чужую землю.

Украинская армия не может победить в Донбассе, несмотря на свою растущую боеспособность, потому что у военных нет мотивации. Солдат из центральных и западных областей Украины не может успешно воевать за чужую землю. Такое мнение высказал в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" спецкор ВГТРК Александр Сладков, выступая в прямом эфире из Донецка.Военкор рассказал про самые опасные участки: "На юге — мариупольское направление, Азовское побережье. На севере — Горловка и районы Горловки: Гольма, Зайцево, Доломитное. Там серьезно стреляют. Потери есть каждый день: раненые, убитые защитники Донбасса. Есть и раненые среди мирного населения. Рушатся дома".Сладков отметил, что изменилась тактика войны и что украинская армия по своему уровню может тягаться с остальными армиями развитых европейских государств."Здесь ожидается прибытие так называемой роты "Кричащих орлов". Это спецназ США. Должны приехать 150 десантников из знаменитой 101 американской дивизии. На Яворовский полигон, недалеко от Львова, прибывают дополнительные силы боевых пловцов американских "Морских котиков". В Очаков, под Одессой, где раньше была база боевых пловцов ВМФ Советского Союза, ожидают американцев со снаряжением, экипировкой и спецвооружением. Это диверсанты чистой воды! — заявил военкор. — Как они будут применены? Может, они будут обучать украинских диверсантов либо решат сами сопровождать возможный проход украинских кораблей по российским водам в сторону Азовского моря. Возможен такой скандальный бросок перед выборами".Спецкор ВГТРК уверен, что возможные провокации с использованием диверсантов-подводников будут с успехом пресечены, потому что на Черноморском флоте одни из самых лучших в мире подводных диверсионных сил и средств.Сладков пояснил, почему украинская армия, ставшая одной из лучших на континенте, до сих пор не отвоевала Донбасс: "Важнейший фактор — мотивация в своих действиях. Не сможет украинский солдат из центральных и западных областей Украины успешно воевать за чужую землю. Донбасс для них уже чужой!" А что касается ДНР и ЛНР, народная милиция там постоянно учится и реагирует на вызовы.Александр Сладков затронул и тему украинских выборов. Конечно, в Донбассе интересуются их результатами, но "чисто по-соседски". На взгляд спецкора, люди делятся на 3 категории. Первая: нам все равно и мы ничего не хотим знать. Вторая: мы, безусловно, интересуемся и надеемся, что президент, который придет к власти, решит вопрос Донбасса мирным путем, прекратив войну. Третья: мы не верим в чистоту выборов на Украине и не поверим тем результатам, которые официально огласят."Народ взволнован. Это еще один повод для того, чтобы мир обратил внимание на Донбасс. Люди здесь великолепные, их всех очень жалко. Сильные и здоровые, они не имеют возможности заняться трудом", — заключил Сладков.