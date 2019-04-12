Министр обороны Судана объявил об аресте президента Омара аль-Башира и о введении чрезвычайного положения на 3 месяца. Также был арестован премьер-министр и десятки других чиновников.

Министр обороны Судана Авад бен Ауф заявил, что по его распоряжению был арестован президент страны Омар аль-Башир и распущено правительство. Также он объявил о введении чрезвычайного положения в стране на три месяца.Кроме президента, как сообщает "Интерфакс", были арестованы суданский премьер-министр Мохаммад Тахир Айла, глава правящей партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун, экс-министр обороны Абдель Рахим Мохамед Хуссейн, бывшие вице-президенты Берри Хассан Салех и Али Отман Таха и десятки других высокопоставленных чиновников.Акции протеста против президента Омара аль-Башира, который руководил страной с 1989 года, начались в декабре прошлого года. Власть хотела повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса. После этого оппозиция обратилась с призывом к армии помочь отстранить президента.В последние недели ситуация обострилась. Тысячи демонстрантов уже неделю находятся на главной площади Хартума. В столкновениях погибли не менее 11 человек, включая шестерых военных.