Соединенные Штаты и Япония пытаются как можно скорее собрать все обломки разбившегося истребителя пятого поколения F-35, пока их не увидели посторонние. Даже съемка фрагментов на видеокамеру может дать другим странам ценную информацию.

Соединенные Штаты и Япония пытаются как можно скорее собрать все обломки разбившегося истребителя пятого поколения F-35, пока их не увидели посторонние. Даже съемка фрагментов на видеокамеру может дать другим странам ценную информацию, пишет агентство ТАСС со ссылкой на американские СМИ.Аналогичная ситуация произошла в восьмидесятых годах, когда истребитель ВМС США F-14 разбился в Карибском море. Штаты также приложили все усилия, чтобы собрать обломки машины первыми, заявил в эфире телеканала CNN бывший офицер флота Соединенных Штатов Карл Шустер.Напомним, F-35 воздушных сил самообороны Японии разбился 9 апреля в Тихом океане. Боевая машина упала примерно в 136 километрах от базы в городе Мисава. Обломки самолета уже найдены. Поиски пилота продолжаются.