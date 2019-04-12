Представители Национального совета по безопасности на транспорте США установили причину крушения самолета в городе Монтичелло, штат Айова, которое произошло в июне 2017 года. Оказалось, летательный аппарат рухнул из-за того, что пилот дал порулить собаке.

Представители Национального совета по безопасности на транспорте США установили причину крушения самолета в городе Монтичелло, штат Айова, которое произошло в июне 2017 года. Оказалось, летательный аппарат рухнул из-за того, что пилот дал порулить собаке, сообщает NBC.Неназванному хозяину транспортного средства было 90 лет. Вместе с ним в кабине пилота находилась 35-килограммовая собака. В результате крушения самолета пес выжил.По словам специалистов, в какой-то момент животное "вступило в контакт со средствами управления самолетом", что и стало причиной аварии.