В Сети появилось видео, на котором легендарная актриса Лия Ахеджакова дает понять, что не понимает феномена успеха режиссера Константина Богомолова. На этот ролик отреагировала его новая возлюбленная, скандально известная телеведущая Ксения Собчак.

В Сети появилось видео, на котором легендарная актриса Лия Ахеджакова дает понять, что не понимает феномена успеха режиссера Константина Богомолова. На этот ролик отреагировала его новая возлюбленная, скандально известная телеведущая Ксения Собчак.Провокационное видео разместил на своей страничке в Instagram телеведущий Александр Невзоров. Оно начинается с того, что Лия Ахеджакова спрашивает: "Видели еще одну вещь? Костя Богомолов поставил "Славу" в БДТ". На это Невзоров ей отвечает: "Я вообще не смотрю. Я не видел ни одного спектакля и надеюсь, никогда не увижу".Далее Лия Ахеджакова разразилась длинной речью. "Я хочу. чтобы мне кто-нибудь объяснил, почему народ ликует. Ну там я одну фразу скажу. Нина Усатова в конце спектакля, слезы, и она говорит: "Товарищ Сталин – сын трудового народа. А я – дочь трудового народа". В зале овации. Я в Малом театре сидела, они были на гастролях. Я ничего разобраться не могу..." – сказала легендарная артистка."Знаете, это все пройдет, не переживайте", – успокоил Лию Ахеджакову Александр Невзоров. На этом видео и заканчивается. Интересно, что этот ролик в своем аккаунте разместил сам Константин Богомолов. "Это все пройдет", – коротко подписал публикацию режиссер. Одной из первых пост прокомментировала его предполагаемая любовница, скандально известная телеведущая Ксения Собчак.Гламурная блондинка отреагировала бурно. "Aaaaaaaaaaa🙈🙈🙈🙈🙈 Это ж моя любимица!!!!!!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Ксения Собчак. Дальше она предпочла свое мнение публично не высказывать. Отметим, что ранее между Лией Ахеджаковой и Ксенией Собчак произошла неприятность.Случилось это летом 2018 года, когда известная актриса приняла участие в съемках программы телеведущей. "Это было ужасно, я не знаю, зачем я на это согласилась..." – говорила впоследствии Лия Ахеджакова. Актриса объяснила. что была оскорблена вопросами, который ей задавала .