В Сети появился очередной выпуск YouTube-шоу Осторожно, Собчак. Героем влога на этот раз стал известный журналист Леонид Парфенов.

В Сети появился очередной выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак".Героем влога на этот раз стал известный журналист Леонид Парфенов.Примечательно, что в программе была использована архивная фотографиямолодого солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера. Редакторы, работающиена Ксению Собчак, выдали американского музыканта за молодого Леонида Парфенова.На отметке 3:55 в видеоролике снимок на несколько секундпоявляется в кадре. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"Интернет-обыватели выразили мнение, что создатели "Осторожно,Собчак" запросили в поисковой строке Google фразу "молодой Леонид Парфенов" и изпоявившихся на экране выбрали самую качественную. Правда, на фото оказалсясовсем не журналист.Примечательно, что о схожести Парфенова и Джаггера первымзаговорил блогер Рустем Адагамов. В своем ЖЖ он опубликовал кадр с американскойзвездой и написал: "Леонид Парфенов похожий на молодого Мика Джаггера. Бываетже такое".Отметим, что прошлый выпуск "Осторожно, Собчак" такжепривлек внимание общественности. Теледива поговорила с балериной АнастасиейВолочковой. Беседа "заклятых подруг" не всем пришлась по вкусу.По мнению пользователей Сети, вела себянеподобающе. На протяжении всей передачи она подшучивала над Волочковой.Грубо высказывалась в адрес балерины. Апогеем стало то, что телеведущая рыласьв спальне танцовщицы, пока ту готовили к съемке. тогда осудилимногие, она получила хороший нагоняй от интернет-обывателей.