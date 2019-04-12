В Сети появился очередной выпуск YouTube-шоу Осторожно, Собчак.
Героем влога на этот раз стал известный журналист Леонид Парфенов.
В Сети появился очередной выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак".
Героем влога на этот раз стал известный журналист Леонид Парфенов.
Примечательно, что в программе была использована архивная фотография
молодого солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера. Редакторы, работающие
на Ксению Собчак, выдали американского музыканта за молодого Леонида Парфенова.
На отметке 3:55 в видеоролике снимок на несколько секунд
появляется в кадре. Об этом сообщает Telegram-канал "Только никому…"
Интернет-обыватели выразили мнение, что создатели "Осторожно,
Собчак" запросили в поисковой строке Google фразу "молодой Леонид Парфенов" и из
появившихся на экране выбрали самую качественную. Правда, на фото оказался
совсем не журналист.
Примечательно, что о схожести Парфенова и Джаггера первым
заговорил блогер Рустем Адагамов. В своем ЖЖ он опубликовал кадр с американской
звездой и написал: "Леонид Парфенов похожий на молодого Мика Джаггера. Бывает
же такое".
Отметим, что прошлый выпуск "Осторожно, Собчак" также
привлек внимание общественности. Теледива поговорила с балериной Анастасией
Волочковой. Беседа "заклятых подруг" не всем пришлась по вкусу.
По мнению пользователей Сети, вела себя
неподобающе. На протяжении всей передачи она подшучивала над Волочковой.
Грубо высказывалась в адрес балерины. Апогеем стало то, что телеведущая рылась
в спальне танцовщицы, пока ту готовили к съемке. тогда осудили
многие, она получила хороший нагоняй от интернет-обывателей.