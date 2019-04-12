Установлено, что злоумышленниками организованы несколько подпольных типографий, расположенных на территории столичного региона, где изготавливались документы для нелегальных мигрантов...

«Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с ФСБ России пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Установлено, что злоумышленниками для обеспечения своей противоправной деятельности организованы несколько подпольных типографий, расположенных на территории столичного региона, где изготавливались документы для нелегальных мигрантов», - рассказала Ирина Волк.Следственной частью СУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по различным адресам задержаны 10 иностранных граждан, среди которых находились организаторы противоправной деятельности - мужчина 46 лет и женщина 31 года.«При обысках обнаружено большое количество незаполненных бланков различных миграционных документов, в том числе паспорта иностранных граждан с признаками подделки, оттиски печатей о пересечении государственной границы РФ, а также оборудование для изготовления поддельных документов, красители, мобильные телефоны и иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела», - добавила официальный представитель ведомства.Проверяется информация о том, что услугами организаторов криминального бизнеса пользовались участники запрещенных в России организаций и незаконных вооруженных формирований.В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные доставленные проверяются на предмет их возможной причастности к противоправной деятельности, а также законности нахождения на территории Российской Федерации.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк